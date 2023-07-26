Нутрициолог Маломуж сообщила, что квашеная капуста и кефир улучшают функции мозга

Пробиотики помогают улучшить функции головного мозга. Об этом сообщила нутрициолог Светлана Маломуж.

Специалист объяснила, что пробиотики в принципе важны для здоровья и обязательно должны присутствовать в рационе.

Исследования доказали, что пробиотики замедляют возрастное снижение когнитивных функций, улучшают память и помогают дольше сохранить здоровое мышление. Также при нарушении микрофлоры, а это может случиться, в том числе и из-за нехватки пробиотиков, развивается диабет и жировая болезнь печени, а также ожирение, воспаление в кишечнике.

Нутрициолог сообщила, как восстановить микрофлору кишечника

Пробиотики содержатся в продуктах, которые прошли процесс ферментации. Это квашеная капуста, кефир, простокваша, йогурты, комбуча, кимчи, овощи и фрукты.

Маломуж отметила, что все они недорогие и доступны круглый год. Поэтому она порекомендовала ежедневно употреблять данные продукты.

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