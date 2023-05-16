Нутрициолог Мансурова объяснила, можно ли пить кофе на ночь

Насколько опасно пить кофе на ночь, сообщила диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова.

Эксперт отметила, что основное правило, которое обычно оговаривают в связи с кофе, имеет отношение к количеству выпитого напитка. Употреблять следует не больше 2–3 чашек в день. Не стоит пить кофе натощак. Оптимальным временем для употребления напитка считается период с 10 до 12 дня и послеобеденный период до 17 часов.

Что касается употребления кофе на ночь, то делать этого не стоит. Напиток оказывает непосредственное воздействие на нервную систему, и человеку будет сложно заснуть, потому что у него повысится тревожность, передает aif.ru.

Нутрициолог Мансурова назвала продукты, которые можно съесть на ночь

Гастроэнтеролог Вялов назвал три убивающих поджелудочную железу продукта. Кандидат медицинских наук, гепатолог, гастроэнтеролог Сергей Вялов в своем Telegram-канале сообщил, что навредить поджелудочной очень просто. А вот восстановить орган полностью – практически невозможно.

По словам врача, необходимо быть аккуратнее с тем, чтобы употреблять жирное. Речь не только о растительных и сливочных маслах. Так, жирное жареное мясо и наваристые бульоны вредны для поджелудочной.

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