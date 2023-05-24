Нутрициолог объяснила, почему нельзя пить кофе в плохом настроении

Для некоторых людей чашка кофе с десертом — способ справиться с переживаниями и поднять настроение. Однако врач-нутрициолог Юлия Ходос призвала воздержаться от употребления кофе в плохом настроении.

По словам эксперта, когда человек испытывает стресс, то в организме повышается уровень глюкозы из-за гормона адреналина, который высвобождает глюкозу из гликогена в печени, чтобы у организма были силы выйти из стрессовой ситуации.

Помимо адреналина, когда человек переживает о чем-то, работает гормон кортизол, который имеет более длительный эффект и стимулирует синтез глюкозы в клетках, что также приводит к повышению ее уровня в крови.

В случае, когда человек длительно прибывает в состоянии стресса, сахар постоянно повышается и выделяется еще один гормон — инсулин. Его роль заключается в доставке сахара к тканям. Если глюкозы много, то избыток энергии откладывается в жир, что приводит к лишнему весу, пояснила врач.

«Глюкоза продолжает находиться в крови и причинять вред, создавая конечные продукты гликации (age-продукты) — избыточный гликированный гемоглобин, коллаген, жиры. А это приводит к старению кожи, атеросклерозу и нарушению когнитивных способностей вплоть до болезни Альцгеймера», — рассказала эксперт.

После чашечки кофе происходит стремительное повышение глюкозы, которая уже и так повышена из-за работы гормонов в период стресса. За стремительным подъемом происходит резкий спад глюкозы. Получается, что сосуды снова страдают, пишет «Доктор Питер».

Врач добавила, что в высоких концентрациях глюкоза оказывает токсическое воздействие на эндотелий сосудов. В результате чувствуется тремор, головокружение, слабость, а сосуды изнашиваются сильнее.

О том, как еда помогает справиться со стрессом, читайте в статье.