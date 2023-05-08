Нутрициолог рассказала, чем опасна для россиян японская кухня

Многие врачи рекомендуют обратить внимание на японскую кухню, чтобы быть долгожителем, но действительное ли она полезна для россиян?

Врач-нутрициолог Анна Ивашкевич объяснила, что японская кухня действительное полезна, поскольку основана на рыбе и морепродуктах, содержащих множество питательных веществ. Однако стоит помнить, что жители Японии уже привыкли к такому питанию и, к примеру, молочные продукты у них плохо усваиваются.

Эксперт дополнила, что организм японцев привык к сырой рыбе и морепродуктам. Кроме того, у них вырабатываются антитела к различным видам паразитов, которые могут появиться из-за частого употребления сырой пищи. Важно понимать, что эти антитела передаются от матери к ребенку.

«Что же касается нас — то даже из-за чрезмерного потребления устриц мы можем получить белковую интоксикацию. Людям, с детства питавшимся по-другому, нельзя употреблять такое количество рыбы и морепродуктов, тем более в сыром виде. Для нас сбалансированный и полезный рацион — это когда 30% калорийности приходится на белки, 30% — на жиры и 40% на углеводы», — пояснила врач.

Тем не менее периодически включать в питание блюда японской кухни можно, отметила Анна Ивашкевич в беседе с изданием «Аргументы и Факты». Такая пища наполнит организм омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами, клетчаткой, кальцием, железом, магнием, фолиевой кислотой.