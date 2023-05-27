Нутрициолог рассказала, как похудеть без жестких диет

Врач-нутрициолог Надежда Чернышова рассказала, какие простые привычки помогут похудеть.

По словам эксперта, стремление как можно скорее похудеть к отпуску зачастую оборачивается последствиями для здоровья. Люди сильно ограничивают себя в питании, что приводит к проблемам.

Врач при похудении посоветовала ставить реалистичные цели и не сидеть на жестких диетах, которые предполагают минимального употребления продуктов питания.

«Я не рекомендую диеты с сильным ограничением калорийности. Похудеть похудеете, но килограммы вернутся. Самая большая проблема в похудении — вес возвращается обратно, и бывает так, что даже больше предыдущего», — пояснила эксперт.

Тем не менее обращать внимание на питание все же нужно, чтобы во время похудения сжигался жир, а не мышечная масса. В идеале стоит придерживаться принципов правильного питания на постоянной основе. Вместе со спортом это поможет избавиться от лишних килограммов без вреда здоровью.

«В диете должно быть достаточно белковых продуктов, а чтобы мышцы не уходили, нужно нагружать их, то есть заниматься физическими нагрузками», — пояснила врач.

Жир снижается при аэробных видах нагрузок. Среди них: бег, ходьба, велосипед, гребля, сообщает «Вечерняя Москва».

Подробнее о том, какие ошибки часто совершают худеющие люди во время диеты и как их избежать, читайте в нашем материале.