Нутрициолог рассказала, как приготовить вкусные овощи на мангале

На мангале можно приготовить не только шашлык, но и овощи. Врач-нутрициолог Ольга Деккер рассказала, как сделать блюдо вкусным и полезным.

По словам эксперта, выбор овощей зависит от способа приготовления. Например, если требуется просто слегка подкоптить овощи, чтобы они немного обуглились и приобрели аромат костра, то лучше взять те, которые можно есть сырыми. К ним относятся помидоры, болгарский перец, красный лук.

В этом случае угли не должны быть такими горячими, как для мяса. То есть оптимально готовить овощи, когда шашлык уже поджарился, пояснила врач.

Для жарки на решетке эксперт порекомендовала выбирать любые овощи, самыми вкусными получаются картофель, кабачки, баклажаны, морковь, брокколи, грибы.

Стоит помнить, что овощи при потере влаги становятся сухими, что может ухудшить их вкус. По этой причине большая часть рецептов приготовления овощей на мангале предполагает использование маринада. Основная составляющая маринада для овощей — растительное масло, уточнила Ольга Деккер в разговоре с порталом «Спорт-экспресс». Простой маринад можно сделать из растительного масла, соли, черного перца и смеси прованских прав.

В фольге тоже можно готовить разные виды овощей. Их можно запекать без масла, резюмировала врач.

Подробнее о том, что можно приготовить на природе, кроме шашлыка, читайте в нашем материале.