Нутрициолог рассказала, какие фрукты и ягоды не стоит покупать в мае

В мае прилавки магазинов пестрят разнообразием фруктов и ягод, но не все они бывают вкусными и полезными.

Врач-нутрициолог Ольга Деккер посоветовала обращать внимание на сезонность продуктов перед их покупкой. Дело в том, что ягоды и фрукты, которые вырастили не в сезон, имеют низкое качество. В них содержится мало питательных веществ.

Эксперт порекомендовала воздержаться от покупки несезонных фруктов и ягод, которые выращиваются в дальних странах и импортируются в Россию. Такие продукты могут содержать остатки химических удобрений и пестицидов, ухудшая здоровье, пояснила она.

В мае не стоит покупать арбузы и дыню. В противном случае можно купить невкусный продукт без питательной ценности.

По словам врача, следует воздержаться от покупки винограда, так как на нем могут остаться следы пестицидов, а также экзотических фруктов, таких как манго и папайя, которые могут содержать опасные вещества, используемые для обработки продуктов, требующих длительной транспортировки.

Конкретные фрукты, ягоды и овощи, которые не нужно покупать в мае, зависят от региона и климата, сообщает «Спорт-Экспресс». Например, в Центральной России в мае не стоит покупать манго, киви, арбузы и дыни.

Ольга Деккер порекомендовала выбирать местные фрукты и ягоды в сезон их созревания в регионе или качественные продукты, выращенные в ближнем зарубежье.

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