Нутрициолог Стрельников объяснил, почему не стоит отказываться от ужина

Ради стройной фигуры многие готовы пожертвовать ужином. Нутрициолог Кирилл Стрельников рассказал, почему стоит отказаться от подобной идеи.

По словам эксперта, двух или одного приема пищи в день недостаточно. Лучше всего придерживаться классического принципа питания, где есть завтрак, обед и ужин. В этом случае питание будет сбалансированным, не будут происходить скачки уровня сахара.

Стрельников подчеркнул, что неправильный режим питания может серьезно отразиться на здоровье, особенно на работе сердечно-сосудистой системы. При пропуске приема пищи человек лишает организм необходимой энергии, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Почему стоит отказаться от ужина, рассказали эксперты

Гастроэнтеролог Вялов назвал три убивающих поджелудочную железу продукта. Кандидат медицинских наук, гепатолог, гастроэнтеролог Сергей Вялов в своем Telegram-канале сообщил, что навредить поджелудочной очень просто. А вот восстановить орган полностью – практически невозможно.

По словам врача, необходимо быть аккуратнее с тем, чтобы употреблять жирное. Речь не только о растительных и сливочных маслах. Так, жирное жареное мясо и наваристые бульоны вредны для поджелудочной.

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