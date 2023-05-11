Нутрициолог Свиридова сообщила, как справиться со стрессом при помощи питания

Справиться со стрессом и постоянной усталостью во время рабочего дня можно с помощью правильного питания. О том, как это сделать, сообщила нутрициолог Елена Свиридова.

В первую очередь эксперт призвала соблюдать все приемы пищи. Если человек пропускает обед или ужин, то у него могут возникать головные боли, ухудшаться настроение, снижаться работоспособность.

Также Свиридова призвала есть больше орехов. Есть научные доказательства, что они помогают не только улучшать работу мозга, но также поднимают настроение.

Она отметила, что многие пытаются взбодриться при помощи кофе, но важно не переборщить с этим напитком. Лучше пить не более одной чашки в день.

Побороть усталость помогут овощи, поэтому их стоит добавлять в каждый прием пищи, передает Life.ru.

Нутрициолог Свиридова порекомендовала ставить себе четкие цели по правильному питанию

Гастроэнтеролог Вялов назвал три убивающих поджелудочную железу продукта. Кандидат медицинских наук, гепатолог, гастроэнтеролог Сергей Вялов в своем Telegram-канале сообщил, что навредить поджелудочной очень просто. А вот восстановить орган полностью – практически невозможно.

По словам врача, необходимо быть аккуратнее с тем, чтобы употреблять жирное. Речь не только о растительных и сливочных маслах. Так, жирное жареное мясо и наваристые бульоны вредны для поджелудочной.

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