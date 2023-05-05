Нутрициолог Вуйичич перечислила лучшие способы приготовления пищи

Нутрициолог Ясна Вуйичич перечислила лучшие способы приготовления пищи. Она порекомендовала варить и тушить овощи или мясо.

По словам специалиста, при приготовлении пищи на пару в продукте сохраняются все минералы и полезные свойства белка.

Нутрициолог призвала реже жарить пищу, потому что продукты поглощают в себя масло и наносят вред организму при переваривании.

Вуйичич отметила, что во время приготовления блюд нужно сохранять питательную ценность продуктов, поэтому следует использовать полезные жиры в меру, передает сербское издание «Политика».

Звездные ноу-хау: лучшие способы оставаться стройными от знаменитостей

Гастроэнтеролог Вялов назвал три убивающих поджелудочную железу продукта. Кандидат медицинских наук, гепатолог, гастроэнтеролог Сергей Вялов в своем Telegram-канале сообщил, что навредить поджелудочной очень просто. А вот восстановить орган полностью – практически невозможно.

По словам врача, необходимо быть аккуратнее с тем, чтобы употреблять жирное. Речь не только о растительных и сливочных маслах. Так, жирное жареное мясо и наваристые бульоны вредны для поджелудочной.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях, не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.