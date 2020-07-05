О чём промолчали львы. Подробности дела Степана Щеколдина

Два тома этого уголовного дела весят килограмма полтора — в них больше шестисот листов. Допросы, свидетельские показания, протоколы очных ставок, приобщённые справки, выписки и прочие документы. И всё — об одном человеке.

Степан Григорьевич Щеколдин, ставший во время оккупации Крыма директором Воронцовского дворца-музея, выйдя на свободу, успел написать книгу «О чем молчат львы». Свою версию событий того времени.

Несколько лет назад в Таганроге, на доме, где он жил с конца 50-х годов, повесили памятную табличку. О Щеколдине снято три документальных фильма. Конечно, для них нужна была резкость в суждениях и контрасты: человек, рисковавший жизнью, дважды спасший уникальный памятник и множество музейных экспонатов стал врагом для Советской власти…