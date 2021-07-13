О психологии и терпении. Почему терпеливость города брала

О вреде компьютерных игр, даже развивающих, или о пользе игр в живую

О вреде компьютерных игр сказано много, равно как и о пользе тех из них, которые называют развивающими. Только вот так ли уж безобидны эти обучающие игрушки?

На учебных занятиях с реальными предметами и другими участниками в игре присутствует бесценный элемент живого общения, эмоционального отклика. Кроме освоения конкретного навыка приобретается жизненно необходимый опыт игры социальных ролей, таких как товарищ, ребёнок своих родителей. Гораздо полезнее и активнее во всех смыслах будут игры не за компьютером, а в таком новейшем приспособлении, как очки виртуальной реальности vr box 2.0.

Если старший наставник мудр, он научит партнёра по игре принимать поражения с достоинством, не отчаиваться и бросать, а запасаться терпением и тренироваться снова, объяснит, что возгордившись выигрышем, проигрываешь в самой важной игре, которая называется жизнь.

Компьютер же "стерпит" любое выражение лица и бранные слова. И в итоге закрепляются асоциальные формы поведения, которые потом взрослому человеку мешают в работе и в личной жизни, как бы много абстрактных умений он ни нахватался в компьютерных играх.

Кроме общения в играх с реальными субъектами и объектами у игрока есть возможность включиться в двигательную активность, развивающую его мелкую и крупную моторику. Одно только умственное развитие, не подкреплённое регулярными физическими упражнениями, подрывает здоровье, расшатывает психику и, в конечном счёте, ухудшает способность к освоению и применению новых умений. Более детально вам расскажет портал «Ая-Психология«. В компьютерных играх используются преимущественно однообразные нажатия кнопок компьютерной мыши, приводящие к возникновению туннельного синдрома.

Визуальные эффекты в мире виртуальных игр, конечно, на высоте. Однако, что за образ мироздания они создают? Чего стоят одни только проамериканские персонажи, всевозможные монстры и уроды. В старых книгах изображения тоже не всегда были фотографичны и реалистичны, но там обычно "перекос" был в сторону художественного приукрашивания и создания доброжелательного настроения.

Кто-то может заметить, что нет ничего плохого в том, чтобы использовать спецэффекты при изображении чего-то позитивного, для привлечения внимания и симпатии к изучаемому предмету. Между тем человек, привыкший восхищаться только выспренними красотами искусственно отображённого мира, при столкновении с миром реальной бытовой повседневности может в настоящей жизни разочароваться и начать искать образов более ярких, а эмоций более сильных, и попасть в итоге не только в зависимость от компьютерных игр, но и от веществ, меняющих реальность и, к сожалению, вызывающих тягу уже не только психологическую.