О развитии музыки

О музыке хорошей и музыке плохой

Слушайте музыку онлайн! Трудно поспорить, что в первую очередь эти песни были наполнены смыслом. Да, именно смыслом и необязательно, с патриотической направленностью. Да, может быть, советская эстрада была лишена драйва и танцевальной непринужденности, зато тексты песен всегда были содержательны, и невозможно было представить, что автор может «отстреляться» простым «ля-ля-ля-ля-ля, весь день я напеваю»! Послушайте песню А-Студио бесплатно!

Нет, в самом деле, как случилось так, что некогда самая читающая и думающая в мире страна, могла докатиться до такого приземленного, недалекого уровня развития (я беру сейчас только музыкальный аспект), что допустила на сцену плеяду, профанов и псевдо исполнителей, изрыгающих низкопробное подобие музыкальных композиций, с таким примитивным содержанием?

Самое смешное, что в своем «таланте» и сами «попсовые певуны» иногда сомневаются, и доказательством этому служит большое количество старых песен, перепетых ими же на свой лад (в большинстве случаев, просто исковерканных).

И сейчас ситуация не лучше. Понимаю, разнообразие вкусов, право выбора и все такое. Но мне, интересно знать, что, к примеру, в голове у человека, который балдеет под «Цвет настроения синий» и не находит ничего постыдного в том, какой мерзостью наполнен клип, и что вся это с позволения сказать, композиция, (как и к примеру, «Ибица»), создана для того, чтобы загнать своих же слушателей в депрессию? А как вам такие названия песен, как «Одиночество – сука»? Уже названия говорят сами за себя и это лишь несколько примеров подобного дна, что вытекает с современной эстрады, словно из рога изобилия.

И я не знаю, что больше угнетает – то, что такая псевдо-культура выплыла и разлилась по просторам страны, или то, что ее поддержали и продолжают поддерживать огромные массы людей, совершенно не задумываясь о ее ничтожности, не сравнивая с действительно красивыми и качественными произведениями, и не понимая того, что выбор такой «музыки» ведет к отупению и нравственной деградации.

Надо полагать, что это отпечаток времени, оставил свой бесформенный след на нашем, в чем-то, потерянном поколении.

И все-таки, хочется верить, что эта «пена» сойдет со сцены и ей на смену наконец-то придут талантливые творцы, имеющие ко всему прочему достоинство и мораль.