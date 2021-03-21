О тенденциях Форексе и трейдинга

Эмоции в торговле на валютном рынке: почему так важно уметь их контролировать

Существует мнение, что для достижения успеха на валютном рынке наиболее важный талант к торговле и полученные практические навыки в этой сфере. Однако статистика говорит нечто иное: психология и эмоции трейдера обеспечивают 60% успешности на валютном рынке. Именно умение их контролировать позволяет достичь результата, не всегда удается даже тем, кто создал идеальную стратегию, но не умеет сдерживаться, проявлять терпение и слишком азартным.

Боязнь, желание быстрого обогащения, бурный пыл с быстрым перегоранием — однозначно не то, что нужно биржевом игроку. Часто те, кто руководствуется подобными эмоциями, слишком быстро закрывают сделки, боясь потерять деньги, или наоборот затягивают их, желая получить больше или отыграть потерянное. Конечный результат один — разочарование и нередко потерянный капитал.

Психологи интегрировали модели компетенции в изучение эмоционального поведения трейдеров валютного рынка и получили схему пяти стадий, которые проходит каждый биржевой игрок.

1. Неосознанная некомпетентность

С этой стадии начинается деятельность любого новичка на валютном рынке. Сначала он регистрируется в брокерской компании предварительно, рекомендуем читать и ознакомиться с отзывами, вносит стартовый капитал и начинает открывать сделки, используя реальный счет. Стоит сказать, что его знания о Форекс ограничены утверждением: здесь можно заработать реальные деньги за короткое время. Такому трейдеру-новичку неизвестные торговые стратегии, принципы риск-менеджмента. Управляется он исключительно эмоциями, поэтому довольно быстро может «слить» свой депозит. Как результат: потерянные средства и негативное мнение о Форекс. После подобного опыта биржевой игрок может либо пойти с валютного рынка, или перейти в следующую стадию.

2. Осознанная некомпетентность

Те, кто после неудачного опыта все же остаются на Форексе, начинают понимать валютный рынок — это не казино, где достаточно азарта и удачи. С этого момента новоиспеченный биржевой игрок начинает изучать, анализировать, пробовать возможные торговые стратегии. Теперь ему начинает казаться, что все удастся, ведь у него на вооружении есть определенные знания. Однако прибыль не является, а наоборот — есть новые убытки, которые трейдер для себя объясняет неудачно выбранной стратегией. На второй стадии новичок думает, что выбрав правильную, все у него получится, и он станет богатым благодаря Форекса.