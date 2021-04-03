О туристических перспективах Севастополя рассказали на выставке «Интурмаркет-2021»

Севастополь представили на Международной туристической выставке «Интурмаркет-2021» в Москве. При поддержке Правительства Севастополя был организован региональный стенд, представляющий туристические возможности города. Совместно с Центром развития туризма на «Интурмаркет-2021» выступили более 10 представителей туриндустрии Севастополя (туроператоры, музеи, гостиницы, винзаводы).

В рамках открытия выставки севастопольский стенд посетила заместитель губернатора города Мария Литовко.

МАРИЯ ЛИТОВКО, заместитель губернатора Севастополя: «Мы первый регион в России, который в прошлом году открыл свои двери для гостей: с 15 июня мы принимали гостей, и об этом заранее всех оповестили. Мы смогли ситуацию первой волны достаточно быстро стабилизировать, смогли себе это позволить».

На стенде гости знакомились с туристическим потенциалом Севастополя, налаживали деловые контакты, смотрели презентационные видеоролики и получали информационные буклеты о туристических возможностях Севастополя.

МАРИЯ ЛИТОВКО, заместитель губернатора Севастополя: «Ещё один из проектов, которые мы представим в этом году, – его открыли буквально на прошлых выходных, – это веломаршрут Большой севастопольской тропы (это наша экологическая тропа). В прошлом году наш президент Владимир Владимирович Путин подарил книгу о нашем проекте – о Большой севастопольской тропе, Андрею Рэмовичу Белоусову в свой день рождения. Для нас это весомый знак качества».

В ходе работы выставки были подписаны соглашения о сотрудничестве Севастопольского Центра развития туризма и региональных туристских центров из шести субъектов: Вологодской, Калужской, Кемеровской, Псковской, Ульяновской областей и Республики Дагестан.