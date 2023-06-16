Обалденно вкусные пирожки рулетики. Готовлю хоть с картошкой, хоть с капустой

Большинство людей хоть раз, но пробовали пирожки. Скорее всего, это были обычный пирожки овальной формы, привычный для большинства вид пирожка.
Но мало кто пробовал пирожки в форме трубочки. Именно о таких пирожках мы хотим рассказать. Такой вариант подачи заинтересует многих гостей.
Ингредиенты для теста:
- Мука – 300 г;
- Вода – 250 мл;
- Растительное масло – 2 ст. л.;
- Соль – 1 ч. л.
Ингредиенты для начинки:
- Картофель – 5–6 штук;
- Соль – 1 ч. л.;
- Сливочное масло – 30 г;
- Молоко – 30–50 мл;
- Лук – 3–4 штук;
- Растительное масло – 2–3 ст. л.
Приготовление пирожков-трубочек:
Очищаем картофель от кожуры, отвариваем. Лук нарезаем мелкими кубиками и выкладываем на сковородку, смазанную растительным маслом, обжариваем до полупрозрачности.
После того, как картошка сварилась, необходимо превратить ее в пюре. Предварительно к картофелю добавив соль, молоко и сливочное масло.
Обжаренный лук добавляем к картофельному пюре и все тщательно перемешиваем, чтобы начинка получилась однородной.
Ставим воду кипятиться. Тем временем в отдельную миску просеиваем муку, добавляем растительное масло и соль. Как только воды вскипела, сразу заливаем кипятком тесто.
Пытаемся замесить тесто как можно скорее, чтобы мука успела развариться.
Кладем тесто на стол и вымешиваем его до однородности. После этого тесту необходимо дать полностью остыть.
После остывания делим тесто на 15 частей. Из каждой части формируем колобок, который потом раскатываем в прямоугольник. На край прямоугольника кладем начинку, заворачиваем края по бокам, создаем рулетик.
Рулетики выкладываем на раскаленную сковороду с растительным маслом и обжариваем с двух сторон до золотистой корочки.
В итоге получаются пирожки-трубочки, которые отлично будут смотреться на праздничном столе.
При этом вы можете экспериментировать с начинкой бесконечное количество раз, подстраивая её под свой вкус.