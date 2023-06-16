Обалденно вкусные пирожки рулетики. Готовлю хоть с картошкой, хоть с капустой

Большинство людей хоть раз, но пробовали пирожки. Скорее всего, это были обычный пирожки овальной формы, привычный для большинства вид пирожка.

Но мало кто пробовал пирожки в форме трубочки. Именно о таких пирожках мы хотим рассказать. Такой вариант подачи заинтересует многих гостей.

Ингредиенты для теста:

Мука – 300 г;

Вода – 250 мл;

Растительное масло – 2 ст. л.;

Соль – 1 ч. л.

Ингредиенты для начинки:

Картофель – 5–6 штук;

Соль – 1 ч. л.;

Сливочное масло – 30 г;

Молоко – 30–50 мл;

Лук – 3–4 штук;

Растительное масло – 2–3 ст. л.

Приготовление пирожков-трубочек:

Очищаем картофель от кожуры, отвариваем. Лук нарезаем мелкими кубиками и выкладываем на сковородку, смазанную растительным маслом, обжариваем до полупрозрачности.

После того, как картошка сварилась, необходимо превратить ее в пюре. Предварительно к картофелю добавив соль, молоко и сливочное масло.

Обжаренный лук добавляем к картофельному пюре и все тщательно перемешиваем, чтобы начинка получилась однородной.

Ставим воду кипятиться. Тем временем в отдельную миску просеиваем муку, добавляем растительное масло и соль. Как только воды вскипела, сразу заливаем кипятком тесто.

Пытаемся замесить тесто как можно скорее, чтобы мука успела развариться.

Кладем тесто на стол и вымешиваем его до однородности. После этого тесту необходимо дать полностью остыть.

После остывания делим тесто на 15 частей. Из каждой части формируем колобок, который потом раскатываем в прямоугольник. На край прямоугольника кладем начинку, заворачиваем края по бокам, создаем рулетик.

Рулетики выкладываем на раскаленную сковороду с растительным маслом и обжариваем с двух сторон до золотистой корочки.

В итоге получаются пирожки-трубочки, которые отлично будут смотреться на праздничном столе.

При этом вы можете экспериментировать с начинкой бесконечное количество раз, подстраивая её под свой вкус.