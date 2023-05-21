Обед за 10 евро и зарплаты от 7 000: как и чем кормят евродепутатов в столовых ЕС

Десерты, пиво и сэндвичи: чем питаются европарламентарии?
На территории Европарламента расположены разные заведения питания – с горячими обедами или уже готовыми блюдами. В день нашего визита на обед предлагали фермерский суп ценой 1,25 евро за порцию. Куриное филе с овощами или томаты с моцареллой стоят 3,80 евро за порцию.
Чем угощают в Европарламенте / фото Софии Назаренко для 24 Канала
Каждый может составить себе салат по желанию – нарезанные овощи, зелень, оливки, салями, хумус. Такой микс стоит 1,60 евро за 100 грамм. Для вегетарианцев предлагали испанское блюдо – картофельную тортилью с перцем. Уже готовая порция филе рыбы лиманде с картофельным пюре и фасолью стоит 6,20 евро. Для любителей мяса предлагают свежие антрекоты на гриле за 14 евро. На десерт предлагают панокату или фрукты ценой в 2 евро. Соки и газированные напитки объемом 330 миллилитров стоят 2 – 3 евро за бутылку, пиво стоит от 3,45 до 3,80 евро за бутылку.
Также работники и гости Европарламента могут взять «на вынос» еду в ресторанах с полуфабрикатами. Готовые салаты стоят в среднем 10 евро, а цены на сэндвичи варьируются от 2 до 5 евро. Также можно купить уже готовую упакованную пасту и разогреть ее – по цене в 9,15 евро. В среднем порция обеда на одного человека обойдется в 10 евро.
Какими блюдами можно полакомиться в Европарламенте / фото Софии Назаренко для 24 Канала
Завтраки и самый дешевый суп: особенности еды Совета ЕС
Совет ЕС состоит из трех зданий, поэтому в каждом есть ресторан и кафетерии. Кафетерии открыты с 8:30, поэтому там можно позавтракать натуральным йогуртом с гранолой за 1,50 евро за 100 граммов. Также можно выпить кофе и угоститься выпечкой.
Горячие обеды подают с 12:00 до 14:15. Цена на суп в Совете ЕС самая низкая по сравнению с другими институтами ЕС. За тарелку супа нужно заплатить 90 центов. В столовой предлагают: суп из пекинской капусты, суп из кабачков, суп по-фермерски, картофельный суп с чесноком.
Четверть пиццы с моцареллой и помидорами стоит 2,95 евро. Сырные крокеты тоже продаются по такой цене. Маленькая порция фламандского рагу обойдется в 4,60 евро, а обычная – 5,75. Порция пасты стоит 4 евро. В столовой подают пасту с лососем в сливках и брокколи и пасту из чили. Из мясных блюд предлагают утиную грудку с цикорием и фаршированную телячью грудку за 9 евро.
Что можно попробовать в Совете ЕС / фото Софии Назаренко для 24 Канала
Самообслуживание и микроволновки
В заведениях питания нет официантов, потому гости обслуживают себя самостоятельно. Столовые приборы можно взять у кассы. После обеда обязательно убирайте за собой. Поднос с тарелками нужно относить к специальной механической ленте, а использованные салфетки или бутылки – сортировать.
Кроме того, есть возможность приносить еду из дома и разогревать ее в микроволновке. Что интересно, микроволновки расположены во всех институтах ЕС, в кафетериях, ресторанах и барах.
В целом, все заведения питания в евроинститутах похожи между собой. Ценовая политика почти одинаковая. Поесть за пределами ЕС институтов, в ресторанах в европейском квартале будет дороже – за обед придется отдать 20 – 25 евро (800 – 900 гривен ). Обед в ресторанах быстрого питания (McDonald’s или KFC) – средний чек выйдет на 10 евро (400 гривен) для одного человека.
Какие зарплаты у работников европейских институтов
К примеру, месячная зарплата евродепутата, после уплаты налогов, составляет около 7 646 евро.
Зарплата помощников евродепутатов зависит от опыта работы и типа контракта, согласовывающегося при трудоустройстве. По данным организации EU training, зарплаты помощников парламентариев варьируются от 1900 до 8750 евро.
В целом зарплаты работников административного департамента институтов составляют от 3 000 евро до 20 700 евро.