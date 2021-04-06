Объездная железная дорога в Инкермане не затронет футбольное поле и жилой сектор

Ни по жилому сектору, ни по строящемуся футбольному полю железную дорогу не пустят. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отклонении предложенных проектов прокладки рельсов в Инкермане. 6 апреля градоначальник провёл встречу с местными жителями и посетил объект Федеральной целевой программы, где проконтролировал ход работ.

Первоначальное предложение проложить объездную ветку железной дороги по этому участку вызвало немало критики со стороны общественности. Люди испугались, что в таком случае потеряют не только долгожданный спортивный объект – футбольное поле (которое к этому моменту уже было готово на 40% и стоимость которого превышает 70 миллионов рублей), но и лишатся своих домов. Речь идёт о частном секторе, который находится неподалёку от нынешних путей. Как пояснил Михаил Развожаев – этот вариант прокладки рельсов так и не был поддержан Правительством города. Действия сотрудников Крымской железной дороги по проведению замеров губернатор Севастополя назвал поспешными.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Без Севастополя, без понятной позиции и без объяснений на публичных слушаниях на всех этапах – такой проект реализован быть не может. Никто никуда не спешит, никаких быстрых и срочных решений быть не может. Если делать – делать хорошо, добротно, на века. И чтобы это действительно принесло пользу».

Альтернативный проект, который также был предложен к реализации – создание объездного тоннеля в теле Загайтанской скалы. Но и здесь с принятием решения не торопятся. Его ещё до конца неизученные пещерные храмы являются объектом культурного наследия.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Там много вопросов с точки зрения сохранения памятника. Главная была суть поручения Президента – сохранить памятник. Проектные решения, которые будут реализованы, ни в коем случае не должны даже малейшим образом ставить под сомнение и создавать новые угрозы для памятника».

Результаты опубликованной Севнаследием историко-культурной экспертизы встретили серьёзную критику со стороны севастопольских специалистов и Министерства культуры России.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Она будет возвращена. Будем ждать новых выводов. По моим ощущениям, очень много рисков при любой попытке пройти под скалой при реализации этого проекта».

Многих, в том числе и членов постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя, интересовало – кем и на основании каких исследований было установлено, что именно железнодорожное сообщение сказывается на сохранности Инкерманского Свято-Климентовского мужского монастыря. Михаил Развожаев пояснил – все эти данные хранятся в распоряжении Министерства культуры Российской Федерации.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Понятно, что это не системные исследования. Не лонгитюдные 30-летние с флажками, маячками и так далее. Есть наблюдения за памятником, которые говорят о том, что у него идёт медленная отрицательная динамика. Прежде всего это связано даже не с помещениями монастыря, а с сохранностью башни, комплекса Каламита, который находится на горе».

Напомним, севастопольские депутаты уже направили коллективное обращение в адрес Дирекции по управлению Федеральной целевой программой с просьбой предоставить материалы научно-технического отчёта, содержащего результаты, которые послужили основанием для включения в ФЦП технического перевооружения Крымской железной дороги. Губернатор также прокомментировал предложения общественности укрепить уже имеющуюся железную дорогу вместо прокладки объездных путей. Глава города назвал подобные меры временными.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Буквально год назад такие работы уже были выполнены. И пути, которые проходят непосредственно вблизи монастыря – там Крымской железной дорогой была проведена реконструкция. Там современные бесшовные стыки. Всё это уже сделано. Но речь идёт о долгосрочной перспективе».

Помимо этого, решение сделать объездную железную дорогу градоначальник объяснил необходимостью развивать данную территорию с культурной точки зрения.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Вы знаете, что там есть функционирующая промышленная зона, которая, мягко говоря, не красит это место. Там должен появиться парк, там должно появиться общественное пространство. Это всегда было до санкционных ограничений местом паломничества большого количества людей. На этом месте должно по-другому быть всё обустроено. И это тоже одна из частей проекта. Не только сам вопрос переноса дороги. Это большой, длинный, долгий проект. Конечно, мы и с промышленной этой зоной должны аккуратно всё это сделать, какие можно производства перенести и так далее».

Что касается самого футбольного поля – его подрядчик, общество с ограниченной ответственностью «Каркасстрой» планирует сдать до конца 2021 года.

ИВАН БУТОВЧЕНКО, производитель работ ООО «Каркасстрой»: «Работы сейчас на стадии полного производства. На данном этапе вы сейчас можете наблюдать обустройство кровли, также устройство основания под подпорную стену, чтобы существующие грунты не замывали футбольное поле. Само футбольное поле имеет размерность 40х60, для тренировок, обучения подрастающего поколения. Детей до 14 лет».

Рядом с самим полем будет находиться административный корпус, в котором разместят раздевалки, тренерские залы, душевые кабины и всю необходимую инфраструктуру. Само поле покроют искусственным газоном, освещать его будут 25-метровые световые мачты. Появятся у поля и трибуны, рассчитанные на 100 человек.

Кирилл Попов, Елена Анисимова, Денис Александрович, «Севинформбюро»