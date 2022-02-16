Объявлен новый конкурс на должность главы администрации Симферополя

16 февраля в ходе внеочередной сессии Симферопольского городского совета депутаты решили назначить проведение повторного конкурса на замещение должности главы администрации Симферополя на 11 марта.

Конкурс на замещение должности главы Симферополя не состоялся «Проектом решения предлагается объявить повторный конкурс на замещение должности главы администрации Симферополя и определить датой его проведения 11 марта 2022 года в 10:00 по адресу: г. Симферополь, ул. Толстого, 15, 3-й этаж (малый зал)», говорится в сообщении пресс-службы симферопольской городской адмиистрации.

Напомним, что конкурс на замещение должности главы администрации Симферополя от 11 февраля 2022 года признан несостоявшимся из-за отсутствия необходимого числа кандидатов.