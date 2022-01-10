Обязанности главы Симферополя будет исполнять Максим Балахонов

Первый замглавы администрации Симферополя Максим Балахонов будет исполнять обязанности главы горадминистрации. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал глава РК Сергей Аксёнов.

Врио главы Симферополя должны назначить 11 января «Принято решение, что исполняющим обязанности главы администрации будет назначен Максим Борисович Балахонов, который на данный момент занимает должность первого заместителя главы администрации», – написал Аксёнов.

Он также добавил, что работа в Симферополе во время новогодних каникул, несмотря на отставку Валентина Демидова, продолжалась.