Обязательно ли чистить фрукты и овощи? Ответила диетолог

Врач-диетолог Светлана Бутова рассказала, нужно ли очищать фрукты и овощи от кожуры.

По словам эксперта, фрукты и овощи не всегда нужно очищать от кожуры, потому что в ней содержится больше витаминов, минералов и клетчатки, чем в самих плодах. Например, большое количество витамина С, железа, цинка содержится в кожуре свеклы, моркови, картофеля, редиса, имбиря, а в неочищенных яблоках на 15% больше витамина С, на 267% больше витамина К, на 20% — кальция, на 19% — калия и на 85% больше клетчатки, чем в очищенных.

Кожура также содержит флавоноиды и полифенолы, которые оказывают антиоксидантное и противомикробное воздействие на организм. Недостаточное употребление продуктов, богатых этими веществами, приводит к хроническим сердечно-сосудистым заболеваниям и воспалительным процессам в организме.

Однако есть и случаи, когда очищать продукты нужно обязательно, уточнила врач в разговоре с порталом «Спорт-Экспресс».

Кожура может быть невкусной и несъедобной, а при попадании в организм способна нанести вред здоровью. К примеру, это относится к бананам, ананасам, папайе, манго, личи, луку, чесноку.

Кроме того, очистка овощей от кожуры может быть частью рецепта, например, картофельного пюре. Хотя кожура корнеплода считается съедобной.

Эксперт напомнила, что на поверхности плода остаются пестициды, которые могут быть вредными для здоровья. От них можно избавиться, если тщательно мыть фрукты и овощи перед употреблением.

Подробнее о том, как избавить фрукты и овощи от химикатов, читайте в статье.