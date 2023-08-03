Обязательно попробуйте. Два летних блюда, которые стоит приготовить в ближайшее время

Делюсь с вами своим семейным рецептом Холодный борщ Я не умею готовить окрошку, потому что у меня в семье ее не ели. Зато мы обожаем холодный свекольный борщ. Меня это блюдо переносит в детство, поэтому делюсь с вами своим семейным рецептом.

Ингредиенты на 3 большие порции:

2 средних запеченных свеклы;

1 средний огурец;

3 вареных яйца;

2−3 редиса;

500 г куриного бульона;

1 отварное куриное бедро;

зеленый лук, петрушка, укроп;

2 ч. л. нежной горчицы;

сок 1/3 лимона;

150−180 г сметаны жирностью 25%;

соль.

Смешиваем вареные желтки с солью, сметаной и горчицей. Вливаем бульон. Добавляем порезанную, предварительно запеченную свеклу, хорошо перебиваем блендером в однородную красивую массу, доводим ее до вкуса — лимонный сок, соль, горчица — все должно быть достаточно насыщенным, потому что гарнир не соленый! И ставим в холодильник остыть.

Отварную курицу, редис, огурец и белки нарезаем полусоломкой, зелень — мелко, и ее должно быть много.

В тарелку кладем белок, курицу, редис и зелень, заливаем холодным борщом и подаем — это очень вкусно!

Пицца из молодой кукурузы за 30 минут

Очень вкусный и быстрый рецепт! Пока длится сезон — обязательно попробуйте приготовить дома.

На форму 26 см:

1,5 средних початка молодой кукурузы (срезанной 240 г)

1 большое яйцо

40−45 г муки

200 г соус из томатов

100 г томатов черри

75−90 г сыра гауда

75−90 г сыра чеддер

сухой орегано

оливковое масло

Молодую кукурузу с початка просто срезаю ножом, бросаю в миску, добавляю яйцо и соль, немного перебиваю блендером — не в однородную массу, а просто чтобы наполовину зернышки перебить. Добавляю муку и тимьян.

Беру пергамент, смазываю его оливковым маслом, выкладываю кукурузную массу, а на нее очень осторожно — томатный соус. Я делаю сам из томатов, или можно брать готовый Неаполитано с базиликом.

Сверху натираю два вида сыра — здесь вы можете брать любой свой любимый и любое количество.

Украшаю томатами черри и посыпаю сухим орегано.

Ставлю в духовку на 200 градусов на 20 минут, как все запечется — готово! Дайте немного остыть и наслаждайтесь вкусностями. Добавьте бекон или ветчину, и будет прекрасно — пальчики оближешь.