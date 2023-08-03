Обязательно попробуйте. Два летних блюда, которые стоит приготовить в ближайшее время

Ингредиенты на 3 большие порции:
- 2 средних запеченных свеклы;
- 1 средний огурец;
- 3 вареных яйца;
- 2−3 редиса;
- 500 г куриного бульона;
- 1 отварное куриное бедро;
- зеленый лук, петрушка, укроп;
- 2 ч. л. нежной горчицы;
- сок 1/3 лимона;
- 150−180 г сметаны жирностью 25%;
- соль.
Смешиваем вареные желтки с солью, сметаной и горчицей. Вливаем бульон. Добавляем порезанную, предварительно запеченную свеклу, хорошо перебиваем блендером в однородную красивую массу, доводим ее до вкуса — лимонный сок, соль, горчица — все должно быть достаточно насыщенным, потому что гарнир не соленый! И ставим в холодильник остыть.
Отварную курицу, редис, огурец и белки нарезаем полусоломкой, зелень — мелко, и ее должно быть много.
В тарелку кладем белок, курицу, редис и зелень, заливаем холодным борщом и подаем — это очень вкусно!
Пицца из молодой кукурузы за 30 минут
Очень вкусный и быстрый рецепт! Пока длится сезон — обязательно попробуйте приготовить дома.
На форму 26 см:
- 1,5 средних початка молодой кукурузы (срезанной 240 г)
- 1 большое яйцо
- 40−45 г муки
- 200 г соус из томатов
- 100 г томатов черри
- 75−90 г сыра гауда
- 75−90 г сыра чеддер
- сухой орегано
- оливковое масло
Молодую кукурузу с початка просто срезаю ножом, бросаю в миску, добавляю яйцо и соль, немного перебиваю блендером — не в однородную массу, а просто чтобы наполовину зернышки перебить. Добавляю муку и тимьян.
Беру пергамент, смазываю его оливковым маслом, выкладываю кукурузную массу, а на нее очень осторожно — томатный соус. Я делаю сам из томатов, или можно брать готовый Неаполитано с базиликом.
Сверху натираю два вида сыра — здесь вы можете брать любой свой любимый и любое количество.
Украшаю томатами черри и посыпаю сухим орегано.
Ставлю в духовку на 200 градусов на 20 минут, как все запечется — готово! Дайте немного остыть и наслаждайтесь вкусностями. Добавьте бекон или ветчину, и будет прекрасно — пальчики оближешь.