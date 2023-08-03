Рецепты Обязательные закрутки августа, которые должны быть у каждого на зиму По Admin - 3 августа, 2023 0 43 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Впервые готовите зимнюю консервацию и не знаете, с чего начать? Мы подготовили несколько рецептов, которые пригодятся. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ 24 канал собрал лучшие рецепты зимних закруток, которые обязательно нужно приготовить в августе: вкусные помидоры, квашеные огурчики, баклажаны как грибы и сладкую консервацию из персиков и арбуза. Читайте также Вкусно вместе с «Бащинским»: готовим летние салаты для идеального обеда или ужина Выбирайте какие вам нравится, или готовьте все и наслаждайтесь непревзойденным вкусом домашней консервации зимой. Рецепт маринованных помидоров Время: 40 минут Порции: 2 Ингредиенты на 1 литр маринада: – 3 столовые ложки сахара; – 1 столовая ложка соли; – 2 столовые ложки уксуса 9%. Дополнительно: – помидоры; — зелень петрушки; – черный перец горошком; – кольца лука; – чеснок. Приготовление: На дно чистых банок выложите кольца лука и кусочки чеснока. Добавьте зелень петрушки и черный перец горошком. Можно также использовать микс перцев горошком. Помидоры тщательно промойте и удалите плодоножку. Просушите их на кухонном полотенце. Прежде чем выкладывать помидоры в банке – проколите каждый зубочисткой у основания (2 – 3 раза достаточно). Маринованные помидоры / Фото The spruce eat Доведите чистую воду до кипения и кипятком залейте помидоры в банке. Накройте крышками и оставьте на 10 минут. Слейте его и приготовьте маринад: в воде растворите сахар, соль, уксус. Можно добавить зерно горчицы. Доведите все до кипения и кипятком залейте помидоры до самого верха. Накройте крышками, закройте их и переверните банки вверх дном. Укутайте банки с помидорами полотенцем и оставьте охлаждаться при комнатной температуре. Готовые закрутки храните в темном прохладном месте. Приятного аппетита! Баклажаны, как грибы на зиму Время: 2 часа Порции: 4 – 6 Ингредиенты: – 5 килограммов баклажанов; – 4,5 литра воды; – 50 миллилитров 9% уксуса; – Для маринада: – 3 головки чеснока; – 1 пучок укропа; – 300 миллилитров масла; – 250 миллилитров 9% уксуса; – 1 чайная ложка черного молотого перца; – 4 столовые ложки крупной соли без горки; – 1 чайная ложка сахара с горкой. Приготовление: Тщательно вымойте баклажаны, удалите ножки и нарежьте кубиками 1,5 сантиметра. Вскипятите воду в большой кастрюле и добавьте уксус. Отправьте нарезанные баклажаны в кастрюлю и варите в течение 5 минут с момента закипания. Если овощей много, готовьте их партиями. Готовые баклажаны откиньте на сито, чтобы взошла лишняя жидкость. Переложите их в большую миску. Для маринада измельчите укропом ножом и нарежьте мелкими кубиками чеснок. Перемешайте и влейте уксус с растительным маслом. Добавьте соль, сахар и молотый черный перец. Перемешайте и дайте маринаду немного постоять. Влейте маринад в баклажаны и перемешайте. Переложите салат в стерилизованные банки. Простерилизуйте крышки: залейте их кипятком и оставьте на 20 минут. Затем слейте воду и накройте ими банки. Поставьте салат стерилизоваться в кипящую воду. Не забудьте положить на дно кастрюли ткань или полотенце, чтобы они не лопнули. Налейте немного воды, доведите до кипения и стерилизуйте закрутку 20 минут. Закройте банки крышками и переверните вверх дном. Оставьте баклажаны охлаждаться при комнатной температуре под теплым одеялом или полотенцем. Готовую закрутку храните в темном и прохладном месте. Приятного аппетита! Рецепт квашеных огурцов Время: 3 суток Порции: 1 Ингредиенты на 1 литровую банку: – 1 соцветие укропа; – 1 лавровый лист; – 2 зубчика чеснока; – 0,5 чайной ложки душистого перца; – 3 – 4 сантиметра хрена; – листья хрена; – 400 граммов огурцов; – 1 столовая ложка соли с горкой и 1 столовая ложка соли в конце. Приготовление: Вымойте огурцы, замочите их на один час в холодной воде. Осторожно срежьте кончики огурцов. На дно банки выложите зонтики укропа, лавровый лист, нарезанный чеснок и корень хрена, а также сами листья хрена. Посыпьте горошком перцем и выложите огурцы. Количество зависит от размера. Высыпьте 1 столовую ложку соли и залейте к венцу холодной водой. Не закройте плотно крышкой и оберните банкой, чтобы вся соль разошлась. Поставьте банку в миску (вытекает жидкость) и оставьте засаливаться огурцы в темном месте, но при комнатной температуре на 3 суток. Один раз в сутки взбалтывайте банку с огурцами, чтобы процесс брожения происходил равномерно. Слейте жидкость из банки в отдельную посуду. Огурцы снова посолите и залейте крутым кипятком. Закройте крышкой и переверните вверх дном на 5 минут, чтобы стерилизовалась крышка. Переверните банку с огурцами и храните дома. Приятного аппетита! Рецепт консервированных персиков Время: 1 час Порции: 1 Ингредиенты: – 1 литр воды; – половина чайной ложки лимонной кислоты; – 1 килограмм персиков; – 400 граммов сахара. Приготовление: Хорошо вымойте персики. Снимите с персиков кожу (сначала обдайте их кипятком, а затем поместите в холодную воду). Плоды разрежьте пополам и удалите косточки. В банки выложите половинки персиков срезами вниз, так плоды будут лучше сохранять форму. Вскипятите воду и залейте в банки. Оставьте на 15 минут. Консервированные персики / Фото Cook Think Затем слейте воду в кастрюлю. Добавьте сахар и лимонную кислоту. На одну литру воды понадобится 400 грамм сахара, на банке 0,5 – соответственно 200 грамм. Доведите сироп до кипения и проварите 2-3 минуты. Сиропом снова залейте банки. Закройте банки крышками, переверните и накройте одеялом до полного остывания. После этого банки можно переносить в холодное и черное место. Приятного аппетита! Консервированный арбуз кусочками Время: 1 час Порции: 2 Ингредиенты: – 2 килограмма арбуза; – 2, 5 литра воды; – 3 ложки меда; – 1 ложка сахара; – 1 ложка соли; – 160 г 9% уксуса. Приготовление: Тщательно помойте арбуз, нарежьте его треугольниками вместе с кожурой. Удалите семена из мякоти и плотно вложите кусочки арбуза в стерилизованные банки. Залейте арбуз крутым кипятком, дайте постоять так 10 минут и слейте воду в кастрюлю. Снова залейте арбуз кипятком, подождите 10 минут и слейте воду в кастрюлю. Добавьте в кастрюлю с водой из-под арбуза соль, сахар, хорошо перемешайте и доведите до кипения. Влейте мед в сироп и варите его на слабом огне 4-5 минут, в конце добавьте уксус и снимите с плиты. Готовым горячим маринадом залейте банки с арбузом, закройте крышками. Банки с консервацией переверните и накройте теплым полотенцем. После полного охлаждения переверните банки и храните сладкий маринованный арбуз в темном и прохладном месте. Приятного аппетита! 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