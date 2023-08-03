Обязательные закрутки августа, которые должны быть у каждого на зиму

Впервые готовите зимнюю консервацию и не знаете, с чего начать? Мы подготовили несколько рецептов, которые пригодятся. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ 24 канал собрал лучшие рецепты зимних закруток, которые обязательно нужно приготовить в августе: вкусные помидоры, квашеные огурчики, баклажаны как грибы и сладкую консервацию из персиков и арбуза. Читайте также Вкусно вместе с «Бащинским»: готовим летние салаты для идеального обеда или ужина Выбирайте какие вам нравится, или готовьте все и наслаждайтесь непревзойденным вкусом домашней консервации зимой. Рецепт маринованных помидоров Время: 40 минут

40 минут Порции: 2 Ингредиенты на 1 литр маринада:

– 3 столовые ложки сахара;

– 1 столовая ложка соли;

– 2 столовые ложки уксуса 9%.

Дополнительно:

– помидоры;

— зелень петрушки;

– черный перец горошком;

– кольца лука;

– чеснок. Приготовление: На дно чистых банок выложите кольца лука и кусочки чеснока. Добавьте зелень петрушки и черный перец горошком. Можно также использовать микс перцев горошком.

Помидоры тщательно промойте и удалите плодоножку. Просушите их на кухонном полотенце. Прежде чем выкладывать помидоры в банке – проколите каждый зубочисткой у основания (2 – 3 раза достаточно). Маринованные помидоры / Фото The spruce eat Доведите чистую воду до кипения и кипятком залейте помидоры в банке. Накройте крышками и оставьте на 10 минут. Слейте его и приготовьте маринад: в воде растворите сахар, соль, уксус. Можно добавить зерно горчицы. Доведите все до кипения и кипятком залейте помидоры до самого верха. Накройте крышками, закройте их и переверните банки вверх дном.

Укутайте банки с помидорами полотенцем и оставьте охлаждаться при комнатной температуре. Готовые закрутки храните в темном прохладном месте. Приятного аппетита! Баклажаны, как грибы на зиму Время: 2 часа

2 часа Порции: 4 – 6 Ингредиенты:

– 5 килограммов баклажанов;

– 4,5 литра воды;

– 50 миллилитров 9% уксуса;

– Для маринада:

– 3 головки чеснока;

– 1 пучок укропа;

– 300 миллилитров масла;

– 250 миллилитров 9% уксуса;

– 1 чайная ложка черного молотого перца;

– 4 столовые ложки крупной соли без горки;

– 1 чайная ложка сахара с горкой. Приготовление: Тщательно вымойте баклажаны, удалите ножки и нарежьте кубиками 1,5 сантиметра. Вскипятите воду в большой кастрюле и добавьте уксус. Отправьте нарезанные баклажаны в кастрюлю и варите в течение 5 минут с момента закипания. Если овощей много, готовьте их партиями.

Готовые баклажаны откиньте на сито, чтобы взошла лишняя жидкость. Переложите их в большую миску.

Для маринада измельчите укропом ножом и нарежьте мелкими кубиками чеснок. Перемешайте и влейте уксус с растительным маслом. Добавьте соль, сахар и молотый черный перец. Перемешайте и дайте маринаду немного постоять. Влейте маринад в баклажаны и перемешайте.

Переложите салат в стерилизованные банки. Простерилизуйте крышки: залейте их кипятком и оставьте на 20 минут. Затем слейте воду и накройте ими банки.

Поставьте салат стерилизоваться в кипящую воду. Не забудьте положить на дно кастрюли ткань или полотенце, чтобы они не лопнули. Налейте немного воды, доведите до кипения и стерилизуйте закрутку 20 минут. Закройте банки крышками и переверните вверх дном. Оставьте баклажаны охлаждаться при комнатной температуре под теплым одеялом или полотенцем.

Готовую закрутку храните в темном и прохладном месте. Приятного аппетита! Рецепт квашеных огурцов Время: 3 суток

3 суток Порции: 1 Ингредиенты на 1 литровую банку:

– 1 соцветие укропа;

– 1 лавровый лист;

– 2 зубчика чеснока;

– 0,5 чайной ложки душистого перца;

– 3 – 4 сантиметра хрена;

– листья хрена;

– 400 граммов огурцов;

– 1 столовая ложка соли с горкой и 1 столовая ложка соли в конце. Приготовление: Вымойте огурцы, замочите их на один час в холодной воде. Осторожно срежьте кончики огурцов.

На дно банки выложите зонтики укропа, лавровый лист, нарезанный чеснок и корень хрена, а также сами листья хрена. Посыпьте горошком перцем и выложите огурцы. Количество зависит от размера.

Высыпьте 1 столовую ложку соли и залейте к венцу холодной водой. Не закройте плотно крышкой и оберните банкой, чтобы вся соль разошлась.

Поставьте банку в миску (вытекает жидкость) и оставьте засаливаться огурцы в темном месте, но при комнатной температуре на 3 суток. Один раз в сутки взбалтывайте банку с огурцами, чтобы процесс брожения происходил равномерно.

Слейте жидкость из банки в отдельную посуду. Огурцы снова посолите и залейте крутым кипятком. Закройте крышкой и переверните вверх дном на 5 минут, чтобы стерилизовалась крышка.

Переверните банку с огурцами и храните дома. Приятного аппетита! Рецепт консервированных персиков Время: 1 час

1 час Порции: 1 Ингредиенты:

– 1 литр воды;

– половина чайной ложки лимонной кислоты;

– 1 килограмм персиков;

– 400 граммов сахара. Приготовление: Хорошо вымойте персики. Снимите с персиков кожу (сначала обдайте их кипятком, а затем поместите в холодную воду). Плоды разрежьте пополам и удалите косточки.

В банки выложите половинки персиков срезами вниз, так плоды будут лучше сохранять форму.

Вскипятите воду и залейте в банки. Оставьте на 15 минут. Консервированные персики / Фото Cook Think Затем слейте воду в кастрюлю. Добавьте сахар и лимонную кислоту. На одну литру воды понадобится 400 грамм сахара, на банке 0,5 – соответственно 200 грамм.

Доведите сироп до кипения и проварите 2-3 минуты.

Сиропом снова залейте банки. Закройте банки крышками, переверните и накройте одеялом до полного остывания.

После этого банки можно переносить в холодное и черное место. Приятного аппетита! Консервированный арбуз кусочками Время: 1 час

1 час Порции: 2 Ингредиенты:

– 2 килограмма арбуза;

– 2, 5 литра воды;

– 3 ложки меда;

– 1 ложка сахара;

– 1 ложка соли;

– 160 г 9% уксуса. Приготовление: Тщательно помойте арбуз, нарежьте его треугольниками вместе с кожурой. Удалите семена из мякоти и плотно вложите кусочки арбуза в стерилизованные банки.

Залейте арбуз крутым кипятком, дайте постоять так 10 минут и слейте воду в кастрюлю. Снова залейте арбуз кипятком, подождите 10 минут и слейте воду в кастрюлю.

Добавьте в кастрюлю с водой из-под арбуза соль, сахар, хорошо перемешайте и доведите до кипения.

Влейте мед в сироп и варите его на слабом огне 4-5 минут, в конце добавьте уксус и снимите с плиты.

Готовым горячим маринадом залейте банки с арбузом, закройте крышками. Банки с консервацией переверните и накройте теплым полотенцем.

После полного охлаждения переверните банки и храните сладкий маринованный арбуз в темном и прохладном месте. Приятного аппетита! На Перекоп.инфо можно прочитать про: Летом готовим только так: рецепт оливье со свежими огурцами

Летом готовим только так: рецепт оливье со свежими огурцами Запеченные суши в форме из-под кексов – рецепт для ленивых

Запеченные суши в форме из-под кексов – рецепт для ленивых Забудете о чебуреках: рецепт азербайджанских кутабов с мясом или с сыром

Забудете о чебуреках: рецепт азербайджанских кутабов с мясом или с сыром Такой ее пили еще наши дедушки – старинный рецепт медовухи, проверенный временем

Такой ее пили еще наши дедушки – старинный рецепт медовухи, проверенный временем Ароматная горячая сковорода: традиционная паэлья – готовим шаг за шагом