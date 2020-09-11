«Обиженные на мир и террористы-«засланцы». Кто угрожает спокойствию крымчан

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 37. АиФ-Крым №37 09/09/2020

Спросите обычного крымчанина, чувствует ли он себя в безопасности? И он ответить утвердительно. То же сообщат и миллионы туристов — иначе они ни за что не выбрали бы полуостров для отдыха.

Было бы очень наивно считать, что в российском Крыму всё тихо и гладко, не может случиться ситуаций, угрожающих жизни и здоровью крымчан. Тех, кто готов создать эти самые ситуации, достаточно — от неадекватных, обиженных на весь мир людей, до засылаемых с соседней Украины диверсантов. Для того, чтобы потенциальные угрозы не переросли в реальные трагедии, работа ведётся огромная.

Местные особенности

В Крыму пресекли деятельность украинских разведчиков По словам руководителя аппарата Антитеррористической комиссии Республики Крым Александра Булычёва, одним из факторов дестабилизации обстановки, являются непрекращающиеся попытки вербовки крымчан в радикальные запрещённые организации — и экстремистские, и террористические. Не секрет, говорит он, что некоторые молодые люди из Крыма уходили и уходят воевать на стороне террористов. А в Крыму у них оставаются родные. С ними и пытаются работать правоохранители: матери и отцы, жёны, братья, сёстры способны лучше всего донести до таких «боевиков», что есть шанс вернуться. «Есть комиссия по помилованию, если на таком человеке нет крови, думаю, никаких последствий не будет, — объяснил Александр Булычёв. — Не он первый и не он последний, которому «запудрили мозги», позже, возможно, и запугали».