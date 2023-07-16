Обжигающе вкусно! Рецепт закуски из овощей по-корейски (видео)

Перед подачей стоит подержать закуску пару часов в холодильнике.
В сезон дозревания овощей грех не побаловать себя вкусными и полезными блюдами. Свежие помидоры, огурцы, морковка богаты витаминами и микроэлементами, а выращенные в собственном огороде, они еще и куда вкуснее магазинных. Предлагаем любителям остренького приготовить вкуснейшую закуску из овощей по рецепту от кулинарного блогера Кристины Азизян. Сделать его проще простого, а вкус запомнится.
Закуска по-корейски
Ингредиенты:
- огурцы – 400 гр;
- морковка – 2 шт;
- зеленый лук – пучок;
- соевый соус – 1 ст. л;
- яблочный уксус (9%) – 1 ст. л;
- кинза – маленький пучок;
- соль, сладкая паприка, острый красный перец, (можно и черный молотый перец) – по щепотке;
- хмели-сунели (по желанию) – 1/2 ч. л;
- растительное масло – 80-100 гр;
- кунжут (по желанию) – 1-2 ст. л.
Способ приготовления:
Огурцы помыть, порезать брусочками и посолить. Морковь очистить и натереть на терке для корейской моркови, добавить к огурцам. К ним добавить лук перьями, специи, кунжут и раскаленное подсолнечное масло. Все тщательно смешать добавить мелко порезанную кинзу. Перед подачей дать настояться в холодильнике 1-2 часа. Закуска получается острой, ароматной и очень вкусной.
Ранее Фокус писал, как приготовить помидоры по-корейски на зиму.