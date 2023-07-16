Обжигающе вкусно! Рецепт закуски из овощей по-корейски (видео)

Перед подачей стоит подержать закуску пару часов в холодильнике.

В сезон дозревания овощей грех не побаловать себя вкусными и полезными блюдами. Свежие помидоры, огурцы, морковка богаты витаминами и микроэлементами, а выращенные в собственном огороде, они еще и куда вкуснее магазинных. Предлагаем любителям остренького приготовить вкуснейшую закуску из овощей по рецепту от кулинарного блогера Кристины Азизян. Сделать его проще простого, а вкус запомнится.

Закуска по-корейски

Ингредиенты:

огурцы – 400 гр;

морковка – 2 шт;

зеленый лук – пучок;

соевый соус – 1 ст. л;

яблочный уксус (9%) – 1 ст. л;

кинза – маленький пучок;

соль, сладкая паприка, острый красный перец, (можно и черный молотый перец) – по щепотке;

хмели-сунели (по желанию) – 1/2 ч. л;

растительное масло – 80-100 гр;

кунжут (по желанию) – 1-2 ст. л.

Способ приготовления:

Огурцы помыть, порезать брусочками и посолить. Морковь очистить и натереть на терке для корейской моркови, добавить к огурцам. К ним добавить лук перьями, специи, кунжут и раскаленное подсолнечное масло. Все тщательно смешать добавить мелко порезанную кинзу. Перед подачей дать настояться в холодильнике 1-2 часа. Закуска получается острой, ароматной и очень вкусной.

Ранее Фокус писал, как приготовить помидоры по-корейски на зиму.