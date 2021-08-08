Поведенческая фармакология, которую иногда называют нейрофармакологией, является отраслью медицинских наук, которая изучает эффекты препаратов, изменяющих поведение. Те, кто учится или практикуется в этой области, известны как поведенческие фармакологи. Они изучают много разных медикаментов и веществ, начиная от широко используемых, легальных лекарств и заканчивая незаконными рекреационными наркотиками. Большинство веществ, представляющих интерес, в какой-то мере являются психоактивными; они приводят к некоторой форме изменения восприятия, настроения, мыслей и поведения. Сегодня большое применение в фармакологии нашли семена сативы. Фармакологи изучают такие препараты и вещества в надежде найти те, которые могут быть полезны для медицины и определить ранее неизвестные опасные эффекты других. Более детально узнать можно на сайте Ukhta420.com.

Одним из основных направлений поведенческой фармакологии является препараты, используемые для лечения различных психологических расстройств, таких как депрессия и шизофрения. Некоторые препараты могут фактически использоваться для нескольких различных расстройств из-за широкого спектра действия, с помощью которых они изменяют поведение. Успехи в этой области позволили многим пациентам с психическими расстройствами по всему миру жить относительно нормальной жизнью. Исследователи продолжают искать конкретные механизмы, с помощью которых различные психоактивные препараты фактически корректируют такие болезни. В мозге существует много химических реакций, которые прямо влияют на поведение и настроение, но могут широко влиять на характер разработанных и используемых препаратов.

Поведенческий фармаколог может также изучать различные рекреационные наркотики и вещества, такие как алкоголь и марихуана. Эти вещества изменяют настроение, поведение людей разными способами. Зачастую они вызывают привыкание, поэтому у людей могут развиться очень сильные и пагубные пристрастия к ним. Область поведенческой фармакологии стремится полностью понять такие вещества.

Поведенческий фармаколог может применять свои знания в области фармакологии различными способами: от разработки лекарств до консультационной работой в различных областях медицины. Поведенческая фармакология является областью со многими возможностями. Большинство врачей и фармацевтов должны обладать общими рабочими знаниями поведенческой фармакологии, поскольку им часто приходится оценивать целесообразность определенных лекарств и методов лечения. Некоторые люди, обладающие знаниями поведенческой фармакологии, даже работают в юридической практике в качестве законных представителей различных фармкомпаний. Такие представители часто работают с правительством, с национальными и международными организациями для обеспечения безопасности их лечения.