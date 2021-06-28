Обновлённый стадион имени 200-летия Севастополя готовят к открытию

Обновлённый спортивно-оздоровительный комплекс имени 200-летия Севастополя готовят к открытию. Кроме универсального поля здесь будут теннисные корты и атлетическое ядро. В настоящее время объект готов на 99%. Губернатор города Михаил Развожаев и первый заместитель Алексей Парикин посетили объект, чтобы проверить ход строительства.

В рамках первого этапа проекта завершаются работы на стадионе и теннисных кортах. На беговых дорожках наносят разметку. Для этого в Севастополь пригласили единственного сертифицированного Федерацией легкой атлетики разметчика легкоатлетических плоскостей Юрия Лысенко.

Спортивно-оздоровительный комплекс строится в рамках нацпроекта «Спорт – норма жизни». Универсальный стадион предусмотрен для занятий лёгкой атлетикой, баскетболом, теннисом, мини-футболом и регби. Покрытие беговых дорожек выполнено из современного швейцарского покрытия Conica, а комбинированное покрытие регбийного поля укреплено 18 млн. пластиковых имплантов. Трибуны стадиона рассчитаны на 2000 зрителей, парковка площадью 8400 кв. метров вмещает 264 автомобиля. Продолжаются работы по строительству крытого 50-метрового бассейна.

По итогам осмотра губернатор Михаил Развожаев отметил, что стадион построен в рекордные сроки. Первые объекты будут введены в эксплуатацию в начале июля. Плановый срок окончания работ – декабрь 2021-го.