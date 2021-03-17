Обновлённый стадион имени 200-летия Севастополя откроется в июле 2021 года

В июле этого года откроется обновлённый стадион имени 200-летия Севастополя. Кроме универсального поля здесь будут теннисные корты и атлетическое ядро. В настоящее время объект готов на 90%. Рядом со стадионом к концу года также достроят современный олимпийский бассейн. Все объекты – часть отреставрированного спортивно-оздоровительного комплекса. Ход строительства крупнейшего спортивного кластера в городе проверил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Реконструкция спортивного комплекса имени 200-летия Севастополя близится к завершению. Уже летом будет полностью готов универсальный стадион с легкоатлетическим ядром и теннисными кортами – все эти объекты составляют первую очередь строительства. Их общая готовность – 90%.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Строители обещают к 1 июля этого года полностью передать объект в эксплуатацию. То есть это значит, что с 1 июля сюда уже зайдут спортсмены, начнутся матчи, начнётся нормальная спортивная жизнь этого объекта. Думаю, что с какого-нибудь красивого мероприятия мы обязательно его откроем. Необходимый штат, который будет здесь работать, нашим Управлением молодежи и спорта сформирован. Поэтому специалисты готовы к работе, и 1 июля поле будет уже в распоряжении спортсменов Севастополя».

С особой гордостью строители рассказывают о специальном покрытии на стадионе. Сейчас здесь занимаются укладкой современного газона, который сможет выдерживать высокую нагрузку.

АЛЕКСАНДР РИМАШ, заместитель генерального директора ООО «Асгард»: «Это наш субподрядчик – фирма «Бамард» производит установку имплантатов на глубину 40 см, тем самым уплотняя основание и давая слой искусственной травы 2 см. Поскольку игра регби – довольно агрессивная, и чтобы игроки не повреждали поле, для этого оно укрепляется таким способом. Потом мы засеем это всё натуральной травой, будем стричь. Она высотой будет 4 см. И эта вся система, которую вы сейчас видите – скроется под натуральным газоном».

Трибуны смогут вместить 2 тысячи зрителей. Что касается беговых дорожек, то и здесь не обойдется без инноваций. На стадионе будет сформировано полноценное легкоатлетическое ядро.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «То есть, беговые дорожки очень высокого класса. Сейчас мне доложили, что закупили очень качественное покрытие, такого нет ещё в Севастополе ни на одном объекте. Не знаю, в стране не часто где применяют такие технологии для бюджетных объектов. Поэтому здесь будет очень высокого качества легкоатлетический манеж. В подтрибунных помещениях – всё, что необходимо спортсменам, тренерам: методички, душевые, раздевалки и так далее. Чтобы обеспечивать работу этого объекта. Здесь будут открытые теннисные корты, которые тоже будут сданы в первую очередь, с небольшими, так сказать, зрительскими местами».

Что касается второй очереди спорткомплекса, то она готова примерно наполовину. Подрядчик обещает закончить строительство нового современного бассейна в декабре текущего года.

АЛЕКСАНДР РИМАШ, заместитель генерального директора ООО «Асгард»: «Там будет большой олимпийский бассейн 50 на 25 метров. Там будет джакузи, там будет малый детский бассейн и бассейн для маломобильных граждан. Там будет прыжковая зона, она уже в монолите изготовлена. Там будет прыжковая вышка с несколькими уровнями, верхняя, если я не ошибаюсь, около 13,5 метров».

В спортивном кластере предусмотрено 6 тысяч квадратных метров для автомобильной парковки и стоянки. Это позволит вместить примерно 407 автомобилей и 32 автобуса. Подрядчик выбрал необычное решение, которое позволит увеличить общий процент озеленения объекта.

НИКОЛАЙ КУЗНЕЦОВ, корреспондент: «Определённым новшеством станет появление специальной эко-парковки. Вместо привычной брусчатки здесь уложат полые бруски, сквозь которые со временем прорастёт трава».

Что касается строительства на территории комплекса современного ледового дворца, то этот вопрос пока остаётся открытым.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Вы знаете, мы сейчас размышляем над Ледовым дворцом. Предварительно он был. Мы сейчас думаем насколько нужен здесь этот объект, будем обязательно ещё анализировать. Может быть здесь нужен какой-то другой спортивный объект, коль мы построим большой, полноценный и не очень дешевый в содержании объект на Генерала Мельника. И нужно ли делать два полноценных ледовых дворца».

Также пока не решено, появится ли современная гостиница для спортсменов на месте Севастопольского цирка.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Пока ведём переговоры, но у меня твёрдое намерение в том, что мы найдём другое подходящее место. Чтобы не просто перенести шапито, если есть намерение Росгосцирка, а такие намерения пока высказываются, чтобы построить капитальный объект. Сейчас ведём переговоры, для этого нужна подходящая площадка, конечно же, не в центре города, а где-то в новой части, которая будет развиваться».

Крупнейший в городе спортивно-оздоровительный комплекс имени 200-летия Севастополя строится в рамках национального проекта «Спорт – норма жизни». Его изначальная смета составляла около 1 миллиарда 600 тысяч рублей, но уже сейчас известно, что итоговая стоимость будет выше. В спорткомплексе будет открыта основная база севастопольского регби, собственную локацию для тренировок получат легкоатлеты города. На универсальном поле также планируется проводить и футбольные матчи.

Николай Кузнецов, Дмитрий Фомин, «Севинформбюро»