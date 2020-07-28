Оборудование для ионно-лучевой и плазменной обработки

Надфили алмазные

Надфиль – это напильник в миниатюре. Да и функции у него те же, что и у напильника: зачищать поверхности, снимать фаски. Но, благодаря своим маленьким размерам, этот инструмент позволяет выполнять тонкие, деликатные работы. Недаром он присутствует в наборах инструментов у ювелиров.

Назначение

С помощью надфилей поверхностям деталей придаётся нужный вид в труднодоступных местах. Эти мини-напильники применяются для обработки не только металлов, но и таких материалов, как стекло. Наибольший эффект можно получить с помощью надфилей, у которых поверхность покрыта алмазной крошкой. Такие изделия в ассортименте предлагает потребителям инструментальная компания coatsystems.ru.

Для нанесения на поверхность надфилей используются искусственные алмазы в виде алмазной крошки, которая напыляется на поверхность. Основу инструмента составляет высокопрочная углеродистая сталь, а для того, чтобы напыление прочно сцеплялось с основой, на неё предварительно гальваническим способом наносится слой никеля. Алмаз – самый твёрдый минерал, и это напыление позволяет обрабатывать и твёрдые металлы, и стекло.

Виды надфилей

Имеющиеся в продаже надфили очень разнообразны по формам. Это разнообразие помогает мастеру обрабатывать детали всевозможных видов, выскабливать пазы и углубления. Если говорить о поперечном сечении, то надфили бывают плоскими, ромбовидными, клиновидными, квадратными, овальными. Тип «рифель» отличается постоянным сечением по всей длине инструмента. Что касается наконечников, то они могут быть острыми или тупыми. Длина варьируется в пределах от 100 до 200 мм. Зернистость напыления важна для чистоты обработки поверхности: чем меньше зерно, тем более чистовой обработки можно достичь. Чтобы получить гладкую поверхность, обработку начинают с использованием крупнозернистого надфиля, а затем переходят к мелкозернистому. Твёрдость основы – углеродистой стали – оценивается по так называемой шкале HRC (шкала Роквелла) и должна составлять не менее 55 единиц. Рукоятка может быть и деревянной, и пластиковой. Практика показывает, что оба эти варианта достаточно удобны, и этот фактор не оказывает существенного влияния.

В компании ТехноВед любой специалист может найти и подобрать нужные алмазные надфили различных типов и форм для слесарных, ремонтных или ювелирных работ.