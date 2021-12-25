Оборудование для ресторана в Киеве или как купить электрическую овощерезку и другую технику?

Как выбрать профессиональную овощерезку?

Во время выбора такого прибора нужно обратить внимание на механизм, позволяющий корректировать толщину и размеры кусочков. Если вы планируете купить электрическую овощерезку для крупного ресторана, то нужно осмотреть насадки. Часто они идут в комплекте, но иногда их приходиться покупать отдельно.

Кроме этого, нужно подбирать овощерезку по габаритам. Ведь в кафе, пиццерии и ресторане площади кухонь могут существенно отличаться. Для больших заведений можно приобрести габаритные модели, которые обеспечивают обработку нескольких сотен овощей за 1 час.

По каким критериям выбирать холодильный стол?

Холодильные столы – это определенный вид технического оснащения для ресторанов, который обеспечивает охлаждение продуктов. Здесь обрабатываются и хранятся продукты, которые не поддавались заморозке. Температура в камерах холодильного стола варьируется от -2 до +10 градусов.

Устройство выделяется тем, что сочетает в себе функции сразу двух конструкций – стола и холодильника. Купить холодильный стол Gastrotech необходимо всем, кто владеет ресторанами, кафе, столовыми, пиццериями и другими заведениями общественного питания.

Как и где купить необходимое оборудование для ресторанов?

Если вы планируете открыть объект ресторанного бизнеса, и не знаете, где приобрести холодильный стол в Киеве и ряд других агрегатов, то оптимальным выходом станет компания Гастротех. Здесь вы сможете не только приобрести качественную технику для ресторанов и кафе, но и оформить заказ на комплексное оснащение. В любом случае выбрать оборудование для ресторана вам помогут опытные консультанты, которые имеют большой опыт продажи такой техники.