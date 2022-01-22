Оборудование для СТО от компании Profline

Оборудование для автосервиса

Если вы решили открыть свой собственный автосервис, так как количество машин на дорогах с каждым днем все стремительно растет, и каждой машине со временем нужен ремонт. Вы изучаете, какое оборудование для автосервиса нужно закупить, все это вы найдете в данной статье. Для большого количества клиентов вам нужна не только яма и набор ключей, но и квалифицированные работники и современное оборудование. Изготовителей на данную производительность достаточно много, как русских, так и заграничных, не спешите с выбором. Монтаж промышленного оборудования поможет вам, если вы новичёк в этой области. Самое распространенное оборудование, которым пользуются в каждом сервисе – это гидравлическое оборудование и инструмент для шиномонтажа, кузовного ремонта, гидравлическое.

Есть еще диагностическое, оно позволяет определить у современных машин неисправности, сбои в работе, а также выявлять давление, выхлопные газы, проверить электрическую систему. Оборудование служит для балансировки, прокатки, восстановлению дисков и конечно же сбор, разбор колес. Такое оборудование даже профессионалу не сделать своими руками и в домашних условиях, поэтому и стоимость достаточно высокая. Пневматические инструменты также важны, но уже дешевле в цене. В их состав входят дрель, машинки для шлифовки, гайковерты. Восстанавливать кузова машин после различных аварий тоже достаточно нелегко, и для такой работы необходим соответствующий инструмент. Платформенный и рамный стапель — это оборудование нужно для устранения серьезных дефектов авто, возможно даже со случаями деформации кузова, а вот рамный уже не справится со сложными задачами, его основная работа заключается в том, чтобы работать под днищем машины. Конечно же, одного этого инструмента будет недостаточно, поэтому нужно будет докупать дополнительные стапели и стенды для более лучшей работы.

Что такое стенды?

Их разделяют на 2 типа — беспроводные и проводные, в обоих случаях есть положительные и отрицательные стороны. Проводные – стабильность в измерении элементов, но в работе зачастую кабель бывает поврежден. Беспроводные – постоянный контроль над аккумулятором, нельзя давать ему полностью разрядиться, а также контролировать цикл зарядки. Найти оборудование, пневмоинструмент вы можете в любом городе, особых усилий на это прилагать не придется, также доставка не заставит ждать, все вовремя доставят. Главное определиться с выбором и верно подобрать оборудование для ваших видов работ. Ваш бизнес пойдет в гору с множеством клиентов.