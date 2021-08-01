Оборудование по уходу за газоном. Мойки высокого давления

Выбор мойки высокого давления

Для автовладельцев, для всех кто сталкивается с необходимостью быстро и эффективно удалить не просто грязь, а трудноудаляемую грязь — существует отличное техническое решение это моющие аппараты высокого давления. Эти аппараты завоевали заслуженную популярность в силу ряда причин сделавшись непременным атрибутом практически любого автомобилиста, а в последнее время и многих дачников и владельцев частных домов.

Создавая значительное давление водяной струи эти агрегаты способны разрушать достаточно твёрдые конгломераты в виде сильно прилипшей грязи в том числе в труднодоступных местах, там где привычное удаление грязи сильно затруднено. К тому же обладая значительной мощностью мотора, они способны к обработки больших площадей, естественно за значительно более короткое время. Таким образом экономиться не только время, но трудозатраты. Купить мойку высокого давления здесь https://gard-shop.ru/. Вы можете по вполне приемлемым ценам на аппараты известной торговой марки PRORAB, которые изготовлены из качественных комплектующих, с мотопомпами из нержавеющей стали.

Особенности выбора моек высокого давления

Предложение по выбору состоит из приборов разнящихся мощностью мотора и соответственно создающимся давлением водяной струи на выходе из сопла моющего пистолета. Таким образом Вам только необходимо определиться с этими техническими параметрами при выборе данного прибора, а это зависит от степени загрязнения обрабатываемых площадей и их размеров. Есть у моек и несколько технических особенностей которые необходимо знать при их покупке, это наличие или отсутствие так называемой функции сомовсасывания. Она необходима при отсутствии водопроводной магистрали в которую можно бы было подключить аппарат.

Мойки с данной функцией могут забирать воду из любой подходящей ёмкости и работать с заявленным уровнем давления на выходе. По сравнению с бюджетными помпами, у помп самовсасывающихся моделей поршни сделаны из прочного материала. Поршни делаются из керамики, легированной нержавеющей стали, а головка помпы сделана из латунного сплава и отличается высокой прочностью. Применение качественных материалов для помпы позволяет мойке без перерыва работать длительный период. При этом ни поршни, ни поверхность поршневой камеры не портятся во время трения сопрягаемых поверхностей.