Оборудование в серверные шкафы — сетевая патч панель

Кабели для вашей компьютерной сети

Кабели — это то, что делает возможной компьютерную сеть. Это причина, по которой вы можете подключиться к Интернету, и причина, по которой ваш компьютер и принтер могут обмениваться данными, чтобы ваша распечатанная страница была такой же, как на экране. Ваша компьютерная сеть может также включать такие элементы, как сканеры и копиры. В зависимости от размера и требований вашей конкретной сети вам потребуется решение для подключения, соответствующее этому. Например, если вы хотите подключиться только к Интернету, обычно используется сетевой кабель и сетевая патч панель. Большие системы, обычно используемые в бизнес-среде, обычно используют большие сети и, следовательно, нуждаются в кабеле, способном обрабатывать больший объем трафика. В этой ситуации кабель кабель Cat 5e становится отраслевым стандартом. Перейдя по данной ссылке https://market.marvel.ru/, Вы сможете выбрать серверное и сетевое оборудование на Market.Marvel.

Хотя в настоящий момент стандарт 5 является стандартным, мир сетевой проводки движется в направлении увеличения возможностей передачи данных. Таким образом, кабель Belden cat6 признается как путь будущего. Кабельная продукция Belden cat6 представлена в различных размерах и цветах, поэтому вы можете выбрать лучший вариант для своего проекта. Например, кабели меньшего размера более гибкие и облегчают установку.

Медная витая кабельная пара используется для передачи данных от интернет-провайдера к вам домой. Ассоциация телекоммуникационной отрасли имеет очень строгие стандарты, которые требуют маркировки кабеля в качестве установленной категории. Категории различаются по характеристикам кабелей. Cat 5 — это самая базовая компьютерная кабельная система, которая поставляется в виде неэкранированных и экранированных витых пар. Термин витые пары относится к двум медным проводам, которые скручены внутри кабеля. Внешняя оболочка кабеля помогает защитить линии от перебоев в коммуникационных сигналах. Также обращайте внимание на патч панели.