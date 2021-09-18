Обошлось без жертв. Первому в истории Крыма ДТП исполняется 120 лет

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 37. АиФ-Крым №37 15/09/2021

Рычащее и чихающее дымом чудище завелось в окрестностях Ялты в 1901 году. Счастливым обладателем самобеглой коляски был некий господин Рувье. Подробностей про приключения первого автомобилиста в Крыму не сохранилось. Зато в том же году в автоистории полуострова «отметился» иностранец: венгерский инженер Гёза Ковач привёз на пароходе автомобиль, на котором путешествовал по Европе. И под Гурзуфом въехал на нём в экипаж, перепугав лошадь. 19 сентября исполнится 120 лет первому в истории Крыма ДТП с участием автомобиля.

Ну, понеслось!

К счастью, в том самом, первом ДТП, пострадавших не случилось. Кроме разве что нервной системы лошади и кошелька Ковача: его оштрафовали на приличную сумму.

А потом понеслось! «Автонасыщение» Крыма шло куда быстрее, чем в других провинциальных уголках. Не так быстро, как в Москве или Петербурге, Киеве или Харькове, но здесь хватало состоятельных людей, желавших передвигаться в авто.