Общежитиям СевГУ ищут нового подрядчика

Общежитиям Севастопольского государственного университета ищут нового подрядчика. Соответствующая информация появилась на официальном портале госзакупок.

Деятельность предыдущей фирмы закончилась уголовным делом – руководство строительной компании «Альфа» задолжала своим работникам зарплату суммарно в размере 7 миллионов 800 тысяч рублей.

Определить нового подрядчика на общежития №3 и №4 (в районе Студенческого городка) планируют в следующем месяце. Начальная цена контракта составляет более 700 миллионов рублей – финансирование будет идти за счёт инвестиций федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программы.

Завершиться работы по договору должны не позднее 5 декабря 2022 года. Севастопольский государственный университет попутно объявил конкурсы на оказание услуг по авторскому надзору и контролю за выполнением работ по данному объекту.