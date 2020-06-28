Общественные наблюдатели Симферополя за 3 дня не обнаружили серьезных нарушений

По итогам первых трех дней голосования по внесению изменений в Конституцию РФ общественные наблюдатели крымской столицы не зафиксировали серьезных нарушений, способных повлиять на ход голосования. Об этом сообщил корреспонденту КИА председатель Общественного совета Симферополя Олег Щербаков.

Фото: Наталья Сомова

— Впервые такое голосование проходит в российском Крыму, и впервые общественные советы и Общественная палата РК сформировали такой большой корпус общественных наблюдателей. По городу Симферополю это полторы тысячи человек, — рассказал Щербаков.

Общественник отметил, что поскольку в голосовании не задействованы политические партии и кандидаты, к работе смогли привлечь некоммерческие общественные организации. В корпус вошли представители различных профессий и социальных групп: профессоры, студенты, учителя и другие.

— Каждый житель республики, понимая важность внесения поправок в Конституцию, решил поучаствовать, в данном случае – в качестве общественного наблюдателя. Мы провели обучение, рассказали их права и обязанности. На каждом избирательном участке находится от двух до четырех наблюдателей, также они выезжают на придомовое голосование. За эти три дня серьезных нарушений, которые бы повлияли на ход голосования, в муниципальном образовании городской округ Симферополь не обнаружено, — заявил Олег Щербаков.

Глава Общественного совета столицы пояснил, что общественные наблюдатели дежурят в две смены, сменяя друг друга: с 8.00 до 15.00 и с 15.00 до 20.00. В их задачи входит следить не только за ходом голосования, но и за соблюдением мер безопасности.

— Также наши наблюдатели мониторили наличие необходимых средств защиты на каждом избирательном участке. При входе каждому голосующему выдают специальные индивидуальные средства защиты, одноразовые ручки, наша задача была проверить и эту ситуацию. Нарушений в принципе не обнаружено, — рассказал Щербаков.