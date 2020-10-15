Общественные слушания по стройкам в Севастополе будет назначать спецкомиссия

В Севастополе создали Комиссию по принятию решений о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в области градостроительной деятельности. Соответствующее постановление приняли на заседании Правительства города. По словам исполняющего обязанности директора Департамента архитектуры и градостроительства Максима Жукалова, заседания комиссии будут проходить как очно, так и заочно.

МАКСИМ ЖУКАЛОВ, исполняющий обязанности директора Департамента архитектуры и градостроительства Правительства Севастополя: «В основные функции входит рассмотрение документации, определение вида учёта общественного мнения по рассматриваемым вопросам. В состав комиссии входят представители органов госвласти, органов местного самоуправления, Законодательного собрания города Севастополя, а также общественных объединений по согласованию – в данном случае руководителя Общероссийского народного фронта».