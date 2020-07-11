Общественные слушания в Севастополе можно будет проводить онлайн

Привычный формат общественных слушаний по градостроительным проектам вскоре изменится. В ближайшие дни будет принят закон, закрепляющий новый формат участия общественности в муниципальном управлении. Проект законодательного акта уже разработан, согласован и будет внесён на обсуждение на очередном заседании Законодательного собрания Севастополя. Об этом рассказал председатель регионального парламента Владимир Немцев.

ВЛАДИМИР НЕМЦЕВ, председатель Законодательного собрания Севастополя: «14 июля, я думаю, на пленарном заседании мы примем во втором чтении закон об Общественных слушаниях в новой редакции, согласно которому Общественные слушания будет проводить Департамент архитектуры».

В новом документе будут закреплены две формы, с помощью которых власти смогут узнавать мнение жителей по поводу тех или иных градостроительных проектов: это публичные слушания и общественное обсуждение.

МАКСИМ ЖУКАЛОВ, и. о. директора Департамента архитектуры и градостроительства Правительства Севастополя: «Публичные слушания – это форма, которая всем знакома, когда проводится итоговое собрание, на котором желающие участники принимают активное участие, выступают, вносят свои предложения, после чего формируется протокол и заключение. Общественное обсуждение – это больше площадка онлайн, в ходе которой предложения от участников поступают в адрес организатора публичных слушаний – Департамента архитектуры и градостроительства – путём направления на официальный сайт или использования информационных систем».

Согласно новому закону, теперь по всем проектам обязательно будет проходить экспозиция градостроительной документации – визуализация проектов будет размещаться в общественных местах города – у Департамента архитектуры и градостроительства или в местных муниципальных образованиях. Так все желающие смогут своевременно знакомиться с проектами и, в случае необходимости, получать комментарии сотрудников Департамента, обсуждать предложения в онлайн или офлайн форматах.