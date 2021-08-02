Общая характеристика однофазных асинхронных электродвигателей

Современное электрооборудование. Асинхронные электродвигатели
При неправильной эксплуатации или присутствии заводских дефектов двигатель ломается или начинает работать с перебоями.
Для того, чтоб выявить и правильно установить не исправность в первую очередь надо провести диагностику. Если диагностика покажет, что электродвигатель неисправен и не подлежит ремонту, то новые образцы электродвигателей асинхронных вы можете смотреть тут https://ovk.ua/shop/category/elektro-oborudovanie/elektrodvigateli/odnofaznye-elektrodvigateli.
Рабочие инструменты, которые понадобятся
- рабочий тестер;
- паяльник универсальный;
- набор слесарных инструментов;
- лента для изоляции.
Ремонт и профилактику двигателя начинайте с наружного осмотра. К нарушениям отнесите деформацию корпуса. Для того, чтоб проконтролировать целостность обмотки, снимите защитный кожух и осмотрите ее на наличие копоти или нагара. Очистите ведущие составные от грязи.
При профилактическом плановом ремонте, для улучшения надежности, продления срока эксплуатации произведите полный демонтаж двигателя.
- Переберите слабые клинья.
- Демонтируйте ротор.
- Подшипники скольжения хорошо промойте.
- В подшипниках качания измерьте все зазоры.
- При наличие трещин элементы замените новыми.
- Подшипники правильно насадите на двигательный вал. Проконтролируйте, чтоб не было большого натяжения или слабины.
Во время работы двигателя в аварийном режиме, если температура достигла критического момента, тепловая защита может не сработать происходит плавление увязки бандажа. В таких ситуациях мы извлекаем остатки обмотки, монтируем новый бандаж и обрабатываем лаковым веществом для того чтоб увязка склеилась с обмоткой и не двигалась в процессе работы электрического двигателя.
Переходите к осмотру статора. Внимательно проверьте стальные пластины и качество их прессовки. Обратите внимание на фиксацию распорок.
Разрушение слоя обмотки или нагрев может происходить из-за неполной прессовки. Проведите уплотнение стальных листов, используя слюду или гетиаксиновые распорки, клинья.
Проделав всю нужную процедуру, сборку начните в обратном порядке. При насадке подшипников их требуется хорошо подогреть с помощью трансформатора. После фиксации подшипников монтируем крышку, контролируя полную посадку подшипника в гнездо.
Полумуфту, нагревая, вставляем на свое место совместно с ротором. Закрываем второй крышкой и затягиваем болтами. Закрепив их, проверните вал, контролируя его ход.
Если вал, перекошенный, в работе вы почувствуете торможение. После окончания профилактики поменяйте смазку.