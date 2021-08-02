Общая характеристика однофазных асинхронных электродвигателей

Современное электрооборудование. Асинхронные электродвигатели

При неправильной эксплуатации или присутствии заводских дефектов двигатель ломается или начинает работать с перебоями.

Для того, чтоб выявить и правильно установить не исправность в первую очередь надо провести диагностику. Если диагностика покажет, что электродвигатель неисправен и не подлежит ремонту, то новые образцы электродвигателей асинхронных вы можете смотреть тут https://ovk.ua/shop/category/elektro-oborudovanie/elektrodvigateli/odnofaznye-elektrodvigateli.

Рабочие инструменты, которые понадобятся

рабочий тестер;

паяльник универсальный;

набор слесарных инструментов;

лента для изоляции.

Ремонт и профилактику двигателя начинайте с наружного осмотра. К нарушениям отнесите деформацию корпуса. Для того, чтоб проконтролировать целостность обмотки, снимите защитный кожух и осмотрите ее на наличие копоти или нагара. Очистите ведущие составные от грязи.

При профилактическом плановом ремонте, для улучшения надежности, продления срока эксплуатации произведите полный демонтаж двигателя.

Переберите слабые клинья. Демонтируйте ротор. Подшипники скольжения хорошо промойте. В подшипниках качания измерьте все зазоры. При наличие трещин элементы замените новыми. Подшипники правильно насадите на двигательный вал. Проконтролируйте, чтоб не было большого натяжения или слабины.

Во время работы двигателя в аварийном режиме, если температура достигла критического момента, тепловая защита может не сработать происходит плавление увязки бандажа. В таких ситуациях мы извлекаем остатки обмотки, монтируем новый бандаж и обрабатываем лаковым веществом для того чтоб увязка склеилась с обмоткой и не двигалась в процессе работы электрического двигателя.

Переходите к осмотру статора. Внимательно проверьте стальные пластины и качество их прессовки. Обратите внимание на фиксацию распорок.

Разрушение слоя обмотки или нагрев может происходить из-за неполной прессовки. Проведите уплотнение стальных листов, используя слюду или гетиаксиновые распорки, клинья.

Проделав всю нужную процедуру, сборку начните в обратном порядке. При насадке подшипников их требуется хорошо подогреть с помощью трансформатора. После фиксации подшипников монтируем крышку, контролируя полную посадку подшипника в гнездо.

Полумуфту, нагревая, вставляем на свое место совместно с ротором. Закрываем второй крышкой и затягиваем болтами. Закрепив их, проверните вал, контролируя его ход.

Если вал, перекошенный, в работе вы почувствуете торможение. После окончания профилактики поменяйте смазку.