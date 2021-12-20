«Обсудить находки и не более» – итоговая конференция по Южному пригороду Херсонеса

Обсудить находки и ничего более. На заключительной встрече 2021 года, посвящённой археологическим работам на территории Южного пригорода Херсонеса Таврического, решили обойти стороной накопившиеся проблемные вопросы, касающиеся раскопок. На протяжение почти двух часов собравшиеся эксперты в формате «круглого стола» рассказывали об экспонатах, которые пополнили (либо пополнят) фонды музея-заповедника. Встреча состоялась 20 декабря.

По традиции, первое слово на встрече дали участникам, которые выступали по видеосвязи. Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский в самом начале своей речи сравнил происходящие работы с «испытанием на людях», отметив, что ранее у нас в стране в подобных масштабах еще никто не пытался совмещать научную деятельность с застройкой.

МИХАИЛ ПИОТРОВСКИЙ, директор Государственного Эрмитажа: «Идёт большой… ну, не эксперимент, но мы давно на людях не испытывали большие археологические раскопки и большие стройки вокруг археологических раскопок. В городе возникают одновременно и раскапывание вещей, и должно быть это всё законсервировано, и строится археологический парк. Идёт очень интересное взаимодействие с общественностью, с теми, кто строит парк. Это сложное сочетание науки, культуры, стройки и общественного мнения».

Стоит отметить, что в этом «сочетании» общественному мнению в последнее время отдаётся всё меньше внимания. Так, для многих горожан стала откровенным сюрпризом новость о том, что публичные обсуждения застройки Южного пригорода Херсонеса в начале декабря уже подходили к концу – даже об их начале публично никто не заявлял. Выяснилось это лишь 8-го числа, после встречи губернатора Севастополя Михаила Развожаева с заместителем Министра обороны страны Тимуром Ивановым. Тем более удивительными звучат призывы Михаила Пиотровского к средствам массовой информации пристально следить за всеми проблемами, с которыми сталкиваются археологи при проведении раскопок.

МИХАИЛ ПИОТРОВСКИЙ, директор Государственного Эрмитажа: «Призываю всех журналистов, всех внимательно отнестись к проблемам, не к мелким частям, а к общей большой проблеме археологии в большом городе и археологии с большой идеологической значимостью».

О проблемах археологии в большом городе на фоне спешных попыток застроить Южный пригород античного полиса музеями христианства, школами и другими объектами «Нового Херсонеса» в эфире телеканала «НТС» рассказывается регулярно. Ознакомиться с ними можно на этой странице.

О многих принятых «решениях» авторов проекта археологического парка удаётся узнать только благодаря бдительности местных жителей – как-то, например, снос вековых корпусов школы водолазов, безвозвратно утраченных из-за тяжёлой строительной техники, или вывоз так называемого «техногенного грунта» с территории бывшего автобата, в котором, в последствии, обнаруживаются монеты античного периода и другие признаки культурного слоя. Что характерно: ранее считавшийся «не интересным» участок автобата теперь, внезапно, вызывает живой ажиотаж у археологов.

АНДРЕЙ ПОЛЯКОВ, исполняющий обязанности директора Института истории материальной культуры РАН: «Мне кажется было очень интересно и важно увидеть, как под таким объектом, где, казалось бы, всё уже уничтожено, стояли капитальные строения, асфальтированная площадка – мы вскрываем и видим прекраснейшие материалы, сохранившиеся почти в первозданном виде. Это ещё раз нам показывает, насколько важно не зацикливаться на том, что где-то что-то построено, а смотреть вглубь, искать и ожидать находок так, где, казалось бы, их не может сохраниться».

Рассказывая о главных находках последнего времени, директор научно-образовательного центра «Археологические исследования» Севастопольского государственного университета Виктор Вахонеев сообщил о выявленном герооне – святилище, посвящённом античному герою. Это первая подобная находка на всём Причерноморье.

ВИКТОР ВАХОНЕЕВ, директор научно-образовательного центра «Археологические исследования» СевГУ: «Очень интересная находка. В IV веке до Н.Э. территория Херсонеса впервые начала использоваться в ритуальных целях. Открытый здесь героон – своего рода мавзолей и святилище обожествлённого выдающегося гражданина Херсонеса. Мы пока так интерпретируем уникальный погребальный памятник северного Причерноморья. Площадка прямоугольной формы из прекрасно обработанных известняковых блоков с перронами, на возвышении которых находится саркофаг».

Всего с начала раскопов на территории Южного пригорода «Херсонеса Таврического» обнаружили 8 погребений эллинистического периода, и площадка римского.

ВИКТОР МЫЦ, ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа, старший научный сотрудник ИИМК РАН: «Здесь также было выделено большое относительно количество, порядка 17, колодцев. Колодцы вырубались в скале, они должны были обеспечивать существующие на этой территории в византийский период жилые и хозяйственные комплексы. Что интересно – на исследованной территории в 20 тысяч квадратных метров было 18 остатков дорог, которые были вымощены камнем и их удалось даже в некоторых случаях продатировать, так как в вымостке дорог были найдены не только обломки керамики, но и монеты».

Ещё один уникальный объект, найденный в Южном пригороде – отлично сохранившаяся печь по обжигу извести.

ВИКТОР МЫЦ, ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа, старший научный сотрудник ИИМК РАН: «Такую целую печь, насколько нам известно, впервые удалось обнаружить и исследовать полностью. Печь как раз содержала материалы Х века».

Самым загадочным сооружением, с точки зрения археологов, стала часть фундамента стены, которая проходила параллельно основным укреплениям в 70 метрах от них.

ВИКТОР МЫЦ, ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа, старший научный сотрудник ИИМК РАН: «Она находится на склоне, которая содержит материалы IX-Xвека. Это монеты. Данная стена могла вполне возникнуть в период войны, которые вели здесь между собой византийцы и греки. Это как раз время, когда князь Владимир пришёл завоевывать Херсонес, и, в результате завоевания, мог построить такую стену для того, чтобы предохранить защиту от нападений греков, которые защищались от него».

Авторство и истинную причину создания этой стены ещё только предстоит установить. Не до конца понятна и дальнейшая судьба этого сооружения – ведь на этом участке впоследствии должен появиться «Новый Херсонес». А в последнее время всё чаще экспертами говорится о сохранении объектов именно в формате «фотофиксации» и документирования, а не их музеефикации. Руководством музея-заповедника уже составлен общий перечень объектов, которые намерены сохранить – но изучить его детально представителям СМИ не дали: слайд был пролистан буквально через несколько секунд.

ТАТЬЯНА САРАПУЛКИНА, заместитель директора музея-заповедника «Херсонес Таврический»: «К сожалению, специфика части объектов, как, например, кремационные площадки, не позволяют в настоящее время их музеефицировать. Тому две причины. Первая: в ходе археологического изучения они полностью разбираются, вторая: сами площадки состоят из обожжённого грунта и сопровождающего его обожженного инвентаря. Это не позволяет их сохранить на месте обнаружения. На сегодняшний день для музеефикации на месте обнаружения специалистами отобрано более 60 объектов. Наиболее представленные по количеству – колодцы прямоугольной и круглой формы, некоторые из них использовались в XIXвеке; склепы, 14 объектов римского и средневекового времени. Единицами представлены цистерны, бассейны героон, участки дорог, стены различных зданий, печь для обжигания извести и печь-тандыр».

Какие объекты не удастся музеефицировать и сохранить для будущих поколений, археологами перечислены не были. Ознакомить с цифровой версией перечня сохраняемых объектов сотрудники Херсонеса Таврического пообещали в обозримом будущем. Под конец, когда наступила пора задавать вопросы, журналистов сразу же предупредили – отвечать намерены лишь по теме находок. Как итог – в адрес участников конференции не прозвучало ни одного вопроса.

Телеканал «НТС» попытался в индивидуальном порядке уточнить у директора музея-заповедника «Херсонеса Таврический», Елены Морозовой, почему на сайте Государственных закупок появился лот ценой в 3 миллиона 830 тысяч рублей на «проведение научно-исследовательских спасательных археологических работ» на выявленном объекте культурного наследия из внебюджетных средств, с какой организацией и на какие виды работ было заключено соглашение? Комментарий по данной теме Елена Морозова давать отказалась, лишь вкратце отметила, что речь идёт о ремонте подвальных помещений одного из выставочных залов. Однако на проведение данных работ была размещена совсем иная закупка.

Без ответа остался и вопрос о создании фондохранилища, и о так называемом «техногенном грунте», который, со слов недавно умершего профессора Шарова (ответственного за прошлогоднюю экспедицию) отсутствовал на участке. Обсуждать организаторами встречи предлагалось только лишь обнаруженные осколки керамики, монеты, сооружения и склепы.

Кирилл Попов, Юрий Реутин, «Севинформбюро»