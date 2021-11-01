Обсуждение планировки территорий под застройку в Севастополе перенесли на следующий год

Обсуждение проектов планировки территорий, на которых должны вырасти новые жилые районы, перенесли на следующий год. Соответствующее постановление было принято на заседании Правительства Севастополя в пятницу. По словам губернатора Михаила Развожаева, работы по обоснованию перспективных районов застройки планировалось завершить и оплатить в текущем году, однако на градостроительном совете, который состоялся в августе, проектировщикам было задано много сложных вопросов.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «К сожалению, до настоящего времени градостроительный совет мы не провели, подготовка продолжает к обоснованию всех необходимых документов. Тем не менее, очевидно, что все эти работы должны быть выполнены, изготовлены проекты планировки территорий. Проекты планировки территорий, как мы знаем, должны пройти общественные обсуждения или публичные слушания – и та и другая процедура достаточно длительная».

По словам градоначальника, только после этого проекты могут быть утверждены, а государственный контракт завершён. Очевидно, что до конца 2021 года этого сделать не удастся, однако работа с проектировщиками продолжается.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Мы переносим срок реализации этого мероприятия на следующий год, корректируем программу, спокойно готовимся, отвечаем на все поставленные вопросы, после этого уже переходим к процедурам публичных обсуждений. К моменту, когда они будут завершены, то, что будет утверждено градостроительным советом, далее доработают и представят в качестве конечного продукта, и тогда мы сможем дальше двигаться по реализации этих планов».

Напомним, в августе градостроительному совету представили 7 участков, на которых власти намереваются возвести новые жилые кварталы. Это районы Красной горки, Молочной балки, 6-го и 7-го километров Балаклавского шоссе, Сапун-горы, а также участки на Северной стороне на землях бывшего совхоза имени Софьи Перовской. Власти считают, что там можно возвести 3,8 млн квадратных метров жилья, где смогут поселиться более 135 тысяч человек. Однако члены градсовета выразили опасение, будут ли квартиры в этих районах доступны для севастопольцев, а главное: что утверждение любой крупной застройки до принятия Генерального плана города – преждевременно.