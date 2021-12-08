Обсуждения застройки Южного пригорода Херсонеса уже завершаются — Развожаев

Публично, но без огласки. Долгожданные общественные обсуждения застройки Южного пригорода Херсонеса Таврического, оказывается, уже подходят к концу. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев во время рабочей встречи с заместителем Министра обороны Тимуром Ивановым. Большинство интересующих севастопольцев вопросов, касающихся застройки объекта культурного наследия, задать журналистом не удалось, т.к. общение с прессой началось раньше заявленного времени.

Впервые презентацию застройки историко-археологического парка в Южном пригороде Херсонеса показали журналистам 20 сентября. Тогда представитель Министерства обороны сообщил, что строительство начнётся только осенью, а общественные обсуждения планировали провести в конце года. Однако, уже на тот момент был вырыт котлован под филиал МДЦ «Артек». Поэтому заявление Михаила Развожаева о том, что все общественные обсуждения проекта планировки территории будущего парка уже подходят к концу, стало настоящим сюрпризом.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Всё необходимое, как и говорили, всё, что позволит, соответственно, уже приступить непосредственно к работам. Меж тем, уже вот первая часть проекта образовательная посвящена у нас школе искусств и спальному корпусу филиала «Артек», детскому центру «Корсунь» – они уже в стройке. Мы видим, что школа уже вышла на первый этаж и идёт очень большими темпами. Это подарок фонда городу, это будет дополнительное образование. Здесь будут заниматься севастопольские ребятишки. Школа рассчитана на 500 одновременно занимающихся ребят».

По словам заместителя Министра обороны России, строительство ведётся ударными темпами. Уже к концу января будут завершены монолитные работы, начнётся отделка помещений и монтаж оборудования. Уже в августе начнётся процесс лицензирования объектов. К новому учебному году школа будет открыта.

ТИМУР ИВАНОВ, заместитель Министра обороны Российской Федерации: «Мы понимаем всю историческую значимость всей территории. Было решение о передислокации наших военных подразделений. В этом году мы освобождаем крайнюю часть, которая передаётся непосредственно в стройку. Продолжаются археологические работы, продолжается работа, направленная на сохранность исторических деревьев, которые расположены на территории указанного земельного участка. Также мы планируем после завершения высадить около 400 деревьев, чтобы это была максимально зелёная точка и зелёный район в центре города».

Иванов сообщил, что все работы ведутся в рамках законодательства.

ТИМУР ИВАНОВ, заместитель Министра обороны Российской Федерации: «На эту часть у нас получены соответствующие разрешения, пройдены экспертизы. После завершения археологических работ мы подаём соответствующие документы. Получаем разрешительные документы и приступаем к строительству».

Полностью завершить все работы планируется к концу 2023 – началу 2024 года. К сожалению, телеканал «НТС», который внимательно следит за застройкой Южного пригорода Херсонеса Таврического, не смог задать ряд вопросов, т.к. общение с прессой началось раньше заявленного времени. В частности, где можно найти полноценный проект, согласования, разрешения и выводы государственной экспертизы? Проводилась ли геологическая разведка, ведь во время работы тяжелой техники в траншеях появилась вода – как рассказывают жители близлежащих домов, на старых картах в этих местах обозначалась подземная река. Также телеканал «НТС» хотел получить ответ на вопрос: почему Музей христианства планируется разместить на месте мемориально-парковой зоны, которая де-факто сложилась на территории школы водолазов, что повлечёт вырубку почти двух тысяч здоровых многолетних деревьев? Местными жителями уже были зафиксированы факты вывоза ночью выкорчеванных кипарисов и кедров. Давал ли Севприроднадзор на это порубочные билеты – неизвестно.

Таким образом, все волнующие город вопросы остались без ответов.

Яна Ветренюк, Дмитрий Лелеко, «Севинформбюро»