Обучение продвижению сайтов с нуля и до эксперта

Поговаривают, что во всемирной паутине буквально действуют законы настоящих джунглей. Отрицать это, конечно, можно, но только в ущерб собственной денежной прибыли, поскольку, чем большее количество людей посетят именно ваш ресурс, тем намного выше шансы получить в будущем большой приток клиентов. Как известно многим, для увеличения числа посетителей на своей интернет площадке, нужно скорее вплотную заняться продвижением своего сайта. К слову, компаний, которые осуществляют продвижение сайтов в Москве и других городах России сейчас великое множество. Но почему бы не попробовать самостоятельно?

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Во многих организациях при запуске какого-либо интернет проекта пристальное внимание уделяется качеству его дизайна и наполнения. И действительно, яркая картинка и уникальный, грамотно продуманный контент – предельно важные элементы для направленного воздействия на каждого посетителя страниц сайта. По подсчетам специалистов, примерно 90 % пользователей Сети обнаруживают тот или иной нужный им ресурс именно благодаря поисковым системам. Проще говоря, если человеку требуется получить информацию о каком-то конкретном товаре, к примеру, зимних шинах, он просто заходит на Яндекс или Google и набирает в поисковой строке этот запрос. В течение пары секунд он получит огромное количество страниц, удовлетворяющих запросу. Отметим, что в данном процессе важную роль играет и длина, и популярность самого запроса, и занимаемые представленными сайтами позиции. Все поисковые запросы условно подразделяются на высокочастотные, среднечастотные и низкочастотные. А в качестве главного средства продвижения используются статьи, что вполне логично – бессмысленное перечисление ключевых фраз просто приведет к тому, что посетитель, не найдя ответы на поставленный вопрос, закроет страницу вашего сайта.

На этой почве и возникла поисковая оптимизация. Суть этого метода заключается в наполнении интернет площадки уникальными статьями, с включенными в них популярными поисковыми запросами. Разумеется, дополнительный контент также увеличивает и стоимость готового интернет магазина, и число уникальных пользователей. Тем не менее, «смышленые» оптимизаторы для поднятия рейтинга сайтов, порой, размещают просто напичканный ключевиками текстовый контент. Но каково простому обывателю читать такое «SEO-варево»? Так, например, Яндекс начал бороться с такими оптимизаторами и запустил специальный фильтр, распознающий пере оптимизированные тексты. Таким образом, работая на просторах Интернета, всегда необходимо быть начеку. Не следует один раз продвинув свой ресурс, забывать о нем на долгое время. Эта работа должна вестись непрерывно.