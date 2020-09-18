Обучение в МЛМ

Многоуровневый маркетинг на территории стран СНГ появился более 25 лет назад и за это время привлек в свои ряды около 4 миллионов жителей этих страны. Но так уж получилось, что для большинства новых партнеров сетевых компаний, начать зарабатывать деньги в млм индустрии довольно проблематично, ввиду отсутствия информации.
Поэтому на сегодняшний день качественные МЛМ компании просто обязаны иметь высококвалифицированное обучение для начинающих дистрибьюторов. Особенно это касается Интернет бизнеса и лидеров этого сегмента — Lyconet, Финико или QubitTech (прочитать отзывы о них Вы можете здесь), так как методы рекламы в нём постоянно меняются и становятся всё более конкурентными.
Обычно обучение МЛМ бизнесу подпадает под следующий список критериев.
- Во-первых, система обучения многоуровневому маркетингу для новичков всегда должна быть бесплатной. Ведь от качества обучения и зависит заработок этих людей, а, следовательно, и человека, проводящего теоретические и практические занятия. Скажите, будет обидно, если Вас учили за бешеные деньги тем знаниям, которые никак не пригодятся. Поэтому, выбирая МЛМ компанию для дальнейшей работы в ней, в первую очередь оцените наличие бесплатной системы подготовки кадров. Вsit уже упоминалась компания QubitTech, которая даёт весьма неплохое обучение онлайн МЛМ совершенно бесплатно, подробно об этом читайте в отзыве о QubitTech по ссылке.
- Второе условие заключается в том, что сами получаемые знания должны делиться на теоретические и практические. Причем, если на практике Вы учитесь приглашать людей в сетевой маркетинг, то на теоретических занятиях Вы должны понять, зачем это надо и какие результаты принесут Ваши действия. Потому что, двигаясь без цели, рискуешь ее не достичь.
- Еще одним критерием системы обучения на качественность является ее продолжительность. Объясню подробнее. Вы хотите обучаться год, перед тем как начнете зарабатывать? Или месяц? Чем короче длительность обучения в МЛМ компании, тем больше вероятность, что новый дистрибьютор не успеет остыть, разочароваться и прийти к выводу, что сетевой маркетинг не его вид бизнеса.
И напоследок хотелось бы отметить, что любой успешный МЛМ дистрибьютор, перед тем как начать зарабатывать свои первые деньги, прошел качественную программу обучения. С другой стороны, не стоит забывать, что теоретические знания и практические навыки — это только половина успеха, ведь даже опытный сетевик врядли сможет заработать в компании с неконкурентоспособной продукцией.
Автор статьи: редактор сайта timeformlm.com