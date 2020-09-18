Обучение в МЛМ

Многоуровневый маркетинг на территории стран СНГ появился более 25 лет назад и за это время привлек в свои ряды около 4 миллионов жителей этих страны. Но так уж получилось, что для большинства новых партнеров сетевых компаний, начать зарабатывать деньги в млм индустрии довольно проблематично, ввиду отсутствия информации.

Поэтому на сегодняшний день качественные МЛМ компании просто обязаны иметь высококвалифицированное обучение для начинающих дистрибьюторов. Особенно это касается Интернет бизнеса и лидеров этого сегмента — Lyconet, Финико или QubitTech (прочитать отзывы о них Вы можете здесь ), так как методы рекламы в нём постоянно меняются и становятся всё более конкурентными.

Обычно обучение МЛМ бизнесу подпадает под следующий список критериев.

Во-первых, система обучения многоуровневому маркетингу для новичков всегда должна быть бесплатной. Ведь от качества обучения и зависит заработок этих людей, а, следовательно, и человека, проводящего теоретические и практические занятия. Скажите, будет обидно, если Вас учили за бешеные деньги тем знаниям, которые никак не пригодятся. Поэтому, выбирая МЛМ компанию для дальнейшей работы в ней, в первую очередь оцените наличие бесплатной системы подготовки кадров. Вsit уже упоминалась компания QubitTech, которая даёт весьма неплохое обучение онлайн МЛМ совершенно бесплатно, подробно об этом читайте в отзыве о QubitTech по ссылке.

Второе условие заключается в том, что сами получаемые знания должны делиться на теоретические и практические. Причем, если на практике Вы учитесь приглашать людей в сетевой маркетинг, то на теоретических занятиях Вы должны понять, зачем это надо и какие результаты принесут Ваши действия. Потому что, двигаясь без цели, рискуешь ее не достичь.

Еще одним критерием системы обучения на качественность является ее продолжительность. Объясню подробнее. Вы хотите обучаться год, перед тем как начнете зарабатывать? Или месяц? Чем короче длительность обучения в МЛМ компании, тем больше вероятность, что новый дистрибьютор не успеет остыть, разочароваться и прийти к выводу, что сетевой маркетинг не его вид бизнеса.

И напоследок хотелось бы отметить, что любой успешный МЛМ дистрибьютор, перед тем как начать зарабатывать свои первые деньги, прошел качественную программу обучения. С другой стороны, не стоит забывать, что теоретические знания и практические навыки — это только половина успеха, ведь даже опытный сетевик врядли сможет заработать в компании с неконкурентоспособной продукцией.

Автор статьи: редактор сайта timeformlm.com