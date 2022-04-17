Обустраиваем полы в подсобных помещениях

Аккуратная укладка

Заткните край линолеума широким шпателем в стык между стеной и полом. Аккуратно прорежьте его острым резаком вдоль всей складки. Неровности и дефекты скройте под плинтусом. Снимите декоративные накладки защитных панелей в ванных и кухнях и настелите линолеум, а затем установите накладки на место. Выдавите полоску прозрачного силиконового герметика в щели между линолеумом и плинтусом и плинтусом и стеной.

Из двух кусков

Наложите одно полотнище с небольшим нахлестом на другое и по металлической линейке прорежьте оба куска. Снимите обрезки и состыкуйте края полотнищ.

Настилка мягкой плитки

К настилке мягкой плитки следует подходить почти так же, как к настилке линолеума, ведь она сделана из тех же материалов. Укладка пробковой и ковровой плитки тоже производится с применением практически таких же правил и приемов.

Наносите клей гребенчатым шпателем. Чтобы клей не успевал высохнуть, в один прием покрывайте площадь под четыре плитки. Обычно плитка приклеивается легко. Чтобы поверхность была идеально ровной, сразу после укладки аккуратно прикатайте плитку скалкой для теста.

Не ходите по настеленному полу сутки. Работайте в два этапа, чтобы можно было пользоваться одной половиной помещения, пока другая сохнет.

Нанесение направляющих

Через центр комнаты проложите направляющие с помощью мелованной бечевки. Укладывайте по ним первый ряд плитки в каждой из четвертей.

Обход углов

1. Наложите плитку, которую надо обрезать, на ближайшую к углу целую плитку. Наложите на нее еще одну плитку, но уперев ее торцом в угол. Проведите на обрезаемой плитке черту.

2. Не поворачивая обрезаемую плитку, перенесите обе на ближайшую целую плитку за углом и повторите процесс. Разметка покажет, как надо резать плитку, чтобы она вписалась в угол.