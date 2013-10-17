Обустройство дорожного покрытия, укладка асфальта в Алматы

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Укладка асфальта – многоэтапный процесс, требующий соблюдения установленных ГОСТов и технологий, а также закупки качественных материалов. Это поможет достичь длительного срока эксплуатации дорожного полотна, сохранить его целостность, а также сопротивляемость воздействию атмосферных осадков и других негативных факторов окружающей среды, в том числе перепадам температур. Все это весомые факторы.

Согласно установленным нормам укладка асфальта в Алматы которую предлагает часто, проводится по окончании проектирования. Необходимо предусмотреть дренаж и учесть расположение коммуникаций. Если вблизи будущей дороги растут деревья, их следует удалить. Иначе со временем корни разрушат покрытие.

Первый этап асфальтирования – подготовка основания. Необходимо выбрать грунт и укрепить дно получившейся «ванны» песком или вяжущим веществом. Глубина удаления земли обусловлена назначением дорожного полотна. Ее рассчитывают специалисты.

После этого проводится засыпка щебня, битого кирпича или укладка бетонных плит в качестве основания. Сыпучие материалы необходимо тщательно трамбовать для достижения равномерной плотности и прочности. В зависимости от масштабов работ может использоваться виброплита и каток.

Асфальт представляет собой битумную смесь с щебнем и другими веществами. Он готовится при нагревании. Это позволяет получить требуемую однородность смеси. Иногда состав готовят на месте укладки, однако профессионалы используют готовые составы, подогретые до необходимой температуры.

Весной асфальтирование в Алматы, которое выполняет качественно, проводится при температуре выше +50°С, а осенью – выше +100°С. Погода должна быть сухой – наличие влаги ускоряет остывание асфальта и затрудняет качественную укладку.

Использование специальных присадок в составе смеси позволяет производить данную процедуру в зимнее время. Для этого используется так называемый «теплый асфальт». Он отличается от «горячего» более медленным остыванием. Это актуально при низких температурах.

Качественная укладка покрытия невозможна без участия специализированной техники – особенно если объемы работ превышают организацию дорожек на частном участке. Потребуется экскаватор, грейдер, бульдозер, каток и асфальтоукладчик.

Специализированные компании располагают всем необходимым оборудованием для проведения работ любой сложности. Они могут предоставить машины в аренду. Однако лучшим решением станет использование их услуг для организации асфальтного покрытия.