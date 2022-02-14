Обустройство и ремонт подвала. Эталонный клининг — удаление плесени

Отделка подвала не потребует особых усилий, но подарит вам комфортное функциональное дополнительное помещение. Большинство нижеприведенных методов просты в исполнении и недороги.

Полы

Перед монтажом любых напольных покрытий постарайтесь сделать полную гидроизоляцию пола, если не хотите будущих проблем с чистовым напольным покрытием. Из-за влажности и частых колебаний температуры, некоторые виды полов могут быть непригодны для отделки. Плитка широко используется в подвалах, как относительно недорогой, долговечный вариант. Керамическая плитка устойчива к влаге, плесени и деформации. Заказать удаление плесени вы можете на сайте parazitexpert.ru. Ее стоит накрыть ковром для удобства, а в качестве дополнительного бонуса вы получите добавление текстуры в комнате. Также для пола хорошо подойдет лиственница, но это уже более затратный вариант, хотя внешне он наиболее привлекателен, натурален и влагостоек. Довольно часто в подвалах можно увидеть полы из ЦСП, покрытые краской. Несомненно, этот надежный вариант пола тоже возможен в оформлении подвала, однако желательно произвести дополнительную отделку ЦСП, так как внешне он совершенно непривлекателен. Для этого хорошо подходит ламинат.

Стены

Для стен подвала оптимален влагостойкий гипсокартон на металлическом каркасе, либо ГВЛВ. Прежде, чем выставить каркас, осмотрите стены и убедитесь, что они достаточно крепки для того, чтобы выдержать вес будущей конструкции. Следует предварительно утеплить стены. Постарайтесь выбрать изоляционный материал, не подверженный риску нападения плесени или гниения. Обязательно оставьте в стенах ревизионный люк 600 х 600 мм для доступа к стыкам труб, коммуникациям и счетчикам, которые будут спрятаны за каркасом. Готовые стены лучше всего покрасить или оклеить обоями на флизелиновой основе. Напоминаю, для помещений с повышенной влажностью лучше подойдет краска на латексной основе. Довольно часто используют стеклообои и стеновые панели, но это придает помещению подчас чересчур официальный вид, поэтому, выбирая этот вариант, соблюдайте меру.