Объяснение вокального диапазона: как определить свой вокальный диапазон

Если вы когда-либо пробовали подпевать песне и обнаруживали, что ваш собственный голос звучит намного ниже, чем голос вокалиста, вы заметили, как два разных человека могут иметь разные вокальные диапазоны. Узнайте больше о понятии вокального диапазона и основных типах вокальных диапазонов. Попробуйте пропеть текст песни Патрон Мияги.
Что такое вокальный диапазон?
Вокальный диапазон — это объем нот — от самой низкой до самой высокой, — которые вокалист может удобно петь своим грудным голосом. Другими словами, ноты в пределах вокального диапазона человека должны полностью проецироваться, а не петься фальцетом, также известным как головной голос. Различные вокальные диапазоны описаны как типы вокала, включая сопрано, альт, тенор, баритон и бас.
В основе голосового диапазона человека находится тесситура. Это набор нот, которые певец может надежно спроецировать с максимальной силой после вокальной разминки. Эту технику пения иногда называют бельтингом. Вокалист также может чувствовать себя комфортно, исполняя особенно низкие или высокие ноты в пределах своего диапазона, но если он не может вывести их на максимальной громкости, эти ноты не попадут в их тесситуру.
7 основных вокальных диапазонов и типов голоса
Человеческий голос можно разделить на множество категорий. Однако композиторы и преподаватели голоса обычно сокращают эти категории до семи основных типов голоса.
- Сопрано : диапазон голоса сопрано описывает довольно высокий диапазон женского голоса. Классический диапазон сопрано начинается с B3 (B ниже среднего C) и продолжается до A5 (A, который представляет собой октаву плюс мажорная шестая выше средней C). Многие профессиональные сопрано могут петь даже в более широком диапазоне, если их попросят. Диапазон сопрано имеет несколько подкатегорий, включая колоратурное сопрано (которое специализируется на оперном пении) и сопранино (которое может петь очень высоко, иногда вплоть до F6, что более чем на две октавы выше среднего C). Сопрано поют ведущую мелодию в традиционной хоровой музыке.
- Меццо-сопрано : часто считается средним диапазоном женских типов голоса. Его классический диапазон простирается от A3 до G5, и многие певцы могут раздвинуть эти границы в любом направлении.
- Альт : альт — это классический низкий диапазон для певицы, хотя некоторые мужские голоса естественным образом сочетаются с альтами. Большинство тренированных альтов могут комфортно петь от G3 в нижнем диапазоне до F5 в верхнем диапазоне. Контральто звучит даже ниже, чем у традиционного альта.
- Тенор : более высокий диапазон традиционного мужского голоса называется тенором. Теноры имеют типичный диапазон от C3 на низких частотах до C5 на высоких частотах, хотя многие теноровые певцы могут брать более высокие ноты. Самый высокий мужской певческий голос называется контртенором.
- Баритон : Голос баритона несколько ниже, чем у тенора. Обычно он находится между А2 и А5. Многие баритоны легко могут ударить по C5, что дает им диапазон, аналогичный низкому тенору. Среди певцов-мужчин баритоны представляют собой средние частоты.
- Бас : самый низкий стандартный мужской голос называется басом. Бас-певец обычно поет ноты от E2 до E4, но некоторые басы могут воспроизводить даже более низкие ноты на продолжительных гласных звуках.
- Высокие частоты : диапазон высоких частот применяется к детям, которые еще не достигли половой зрелости. У большинства исполнителей высоких частот есть удобный диапазон от А3 до А5, что ставит их в диапазон, аналогичный диапазону меццо-сопрано.