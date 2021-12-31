Объяснение вокального диапазона: как определить свой вокальный диапазон

Если вы когда-либо пробовали подпевать песне и обнаруживали, что ваш собственный голос звучит намного ниже, чем голос вокалиста, вы заметили, как два разных человека могут иметь разные вокальные диапазоны. Узнайте больше о понятии вокального диапазона и основных типах вокальных диапазонов. Попробуйте пропеть текст песни Патрон Мияги.

Что такое вокальный диапазон?

Вокальный диапазон — это объем нот — от самой низкой до самой высокой, — которые вокалист может удобно петь своим грудным голосом. Другими словами, ноты в пределах вокального диапазона человека должны полностью проецироваться, а не петься фальцетом, также известным как головной голос. Различные вокальные диапазоны описаны как типы вокала, включая сопрано, альт, тенор, баритон и бас.

В основе голосового диапазона человека находится тесситура. Это набор нот, которые певец может надежно спроецировать с максимальной силой после вокальной разминки. Эту технику пения иногда называют бельтингом. Вокалист также может чувствовать себя комфортно, исполняя особенно низкие или высокие ноты в пределах своего диапазона, но если он не может вывести их на максимальной громкости, эти ноты не попадут в их тесситуру.

7 основных вокальных диапазонов и типов голоса

Человеческий голос можно разделить на множество категорий. Однако композиторы и преподаватели голоса обычно сокращают эти категории до семи основных типов голоса.