Обычные котлеты не готовлю, использую другой рецепт. Бедный еврей рассказал, как можно сделать фарш вкуснее

Котлеты в своем первоначальном значении означают «кусок мяса, приготовленный на кости». Со временем это блюдо претерпело значительные изменения.
Сперва котлеты стали отбивными на кости, а после из мясного изделия решили исключить саму кость.
В наше время котлеты – это блюдо из рубленого мяса, сформированного в виде пирожка. Представленный рецепт – это все те же котлеты, приготовленные не совсем обычным способом.
Ингредиенты для котлет:
- Лук – 2 шт.;
- Чеснок – 1 зубчик;
- Сливочное масло – 4 г;
- Белый хлеб – 4 ломтика;
- Молоко – 150 г;
- Куриный фарш – 1 кг;
- Яйцо – 1 шт.;
- Сметана – 1 ст. л.;
- Петрушка, соль, перец, паприка – по вкусу.
Пошаговый рецепт:
Лук нарезаем на полукольцами и отправляем обжариваться до золотистой корочки на сковородку, смазанную сливочным маслом.
После достижения золотистого оттенка добавляем чеснок и жарим еще минуту.
Снимаем с плиты лук с чесноком и даем остыть. После остывания пропускаем луковую смесь через мясорубку.
С ломтиков хлеба срезаем корочки и замачиваем в молоке, затем отжимаем мякиш руками и пропускаем через мясорубку.
В фарше смешиваем хлеб и луково-чесночную массу, добавляем нашинкованную петрушку, соль, яйцо, сметану, перец черный молотый и паприку. Перемешиваем ингредиенты до однородности и хорошо отбиваем.
Руками, смоченными в воде, формируем котлеты из фарша.
Котлеты отправляем на сковороду, смазанную растительным маслом. Жарить необходимо с двух сторон до румяной корочки.
Данные котлеты получаются сочными и нежными. Подавать котлеты можно с любым гарниром, например, с пюре.