Обычные котлеты не готовлю, использую другой рецепт. Бедный еврей рассказал, как можно сделать фарш вкуснее

Котлеты в своем первоначальном значении означают «кусок мяса, приготовленный на кости». Со временем это блюдо претерпело значительные изменения.

Сперва котлеты стали отбивными на кости, а после из мясного изделия решили исключить саму кость.

В наше время котлеты – это блюдо из рубленого мяса, сформированного в виде пирожка. Представленный рецепт – это все те же котлеты, приготовленные не совсем обычным способом.

Ингредиенты для котлет:

Лук – 2 шт.;

Чеснок – 1 зубчик;

Сливочное масло – 4 г;

Белый хлеб – 4 ломтика;

Молоко – 150 г;

Куриный фарш – 1 кг;

Яйцо – 1 шт.;

Сметана – 1 ст. л.;

Петрушка, соль, перец, паприка – по вкусу.

Пошаговый рецепт:

Лук нарезаем на полукольцами и отправляем обжариваться до золотистой корочки на сковородку, смазанную сливочным маслом.

После достижения золотистого оттенка добавляем чеснок и жарим еще минуту.

Снимаем с плиты лук с чесноком и даем остыть. После остывания пропускаем луковую смесь через мясорубку.

С ломтиков хлеба срезаем корочки и замачиваем в молоке, затем отжимаем мякиш руками и пропускаем через мясорубку.

В фарше смешиваем хлеб и луково-чесночную массу, добавляем нашинкованную петрушку, соль, яйцо, сметану, перец черный молотый и паприку. Перемешиваем ингредиенты до однородности и хорошо отбиваем.

Руками, смоченными в воде, формируем котлеты из фарша.

Котлеты отправляем на сковороду, смазанную растительным маслом. Жарить необходимо с двух сторон до румяной корочки.

Данные котлеты получаются сочными и нежными. Подавать котлеты можно с любым гарниром, например, с пюре.