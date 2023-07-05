Обычный омлет больше не готовлю: нашла новый рецепт. Такой завтрак нравится и взрослым и детям

Яичница лишь в конце XX века стала обыденным для людей блюдом. Вплоть до современности яйца не готовили обособленно. В основном их использовали для готовки выпечки.

В XVII веке блюдо, слегка похожее на яичницу считалось деликатесом и подавалось к праздничному столу. В нашей стране употреблять жареные яйца в пищу стали примерно в XVIII веке.

Яйца были роскошью для крестьян, так как стоили довольно больших денег. Крестьянские кури не несли столь много яиц, чтобы употреблять их отдельно.

Сейчас у нас есть возможность постоянно жарить яйца. Расскажем об одном необычном рецепте яичницы.

Ингредиенты для яичницы:

лук репчатый — шт.;

морковь — 200 г;

болгарский перец — 80 г;

чеснок — 2 зубчика;

сливочное масло — 50 г;

яйца — 4 шт.;

молоко — 70 мл;

сыр — 100 г;

соль — ½ ч. л.

Приготовление яичницы:

Нарезаем маленьким кубиком репчатый лук. В сковороде растапливаем сливочное масло, пропускаем туда же через пресс зубчики чеснока. К чесноку добавляем лук, обжариваем пару минут.

Нарезаем мелким кубиком также морковь, отправляем к луку в сковороду. Пока овощи 3 минуты обжариваются, нарезаем очищенный болгарский перец.

Выкладываем перец к луку и моркови, посыпаем овощи солью, перемешиваем. Тушим овощи в течение 3 минут, а затем убираем с огня.

В отдельной миске соединяем яйца с щепоткой соли и молоком, взбиваем до однородности. Измельчаем на мелкой терке сыр, выкладываем вместе с обжаренными овощами в яичную смесь.

Смазываем формы для маффинов растительным маслом, выливаем в них смешанную яичную массу. Запекаем блюдо в течение 15 минут в духовке при 200 градусах.

В качестве дополнительного ингредиента можно использовать зеленый лук. Его добавляют при жарке овощей, в конце.